В правительстве рассмотрели предварительные причины аварий на МАЭК и АНПЗ

На сегодня разработан план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем

Фото: maek.kz

Рассказать друзьям

Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), рассмотрен на заседании госкомиссии под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.





Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов доложил, что рабочая группа госкомиссии с 6 по 9 июля совершила выезд в Мангистаускую и Атыраускую области, в результате чего была восстановлена вся цепочка событий, произошедших 3 июля. Кроме того, проведен тщательный анализ состояния энергосистемы Западного региона и отдельно рассмотрена надежность внешнего электроснабжения АНПЗ.





Произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона. Затянулась реализация проекта по усилению электрической сети Западной зоны единой электроэнергетической системы РК", - проинформировали в пресс-службе правительства.





Отмечается высокая аварийность региональных станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК. Оборудование станции характеризуется высокой степенью износа.





Вместе с тем имеются вопросы к работе новой парогазовой тепловой станции ТОО "Karabatan Utility Solutions". На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения.





Работа по установлению ответственности должностных лиц в рамках произошедших аварий продолжается.





Вместе с тем на сегодня разработан план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем. Он подразумевает:





модернизацию и реконструкцию МАЭК;





усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС;





строительство собственного энергоисточника мощностью на АНПЗ;





соединение Западной зоны с ЕЭС РК.





Премьер-министр поручил продолжить активную работу по установлению всех обстоятельств произошедших аварий и детально проработать реализацию мер по их недопущению в будущем.





Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО "МАЭК" произошла вынужденная остановка энергоблока № 1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами работников МАЭК.





В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу.





Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.





На территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18.47 произошло полное отключение электроснабжения завода.





По поручению президента создана госкомиссия по расследованию причин аварий. Премьер РК Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию аварий на МАЭК и АНПЗ Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов.



