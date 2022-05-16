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В Мангистауской области застройщиков оштрафовали почти на 14 млн тенге

15.05.2022, 11:37 27931
В Мангистауской области застройщиков оштрафовали почти на 14 млн тенге
АКТАУ. 15 МАЯ - В Мангистауской области строительные компании за нарушения оштрафовали почти на 14 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Больше 30 административных дел завели за нарушения, связанные с реконструкцией, расширением и капитальным ремонтом объектов, информирует "Хабар 24". 
 
Сообщается, что в ходе проверок выяснилось, что некоторые застройщики возводили жилые комплексы без проектно-сметной документации, тех- и авторского надзора, а также экспертизы. 
 
Кроме этого, уведомление на строительно-монтажные работы в ГАСК они не подавали. Ответчики выплатили штраф в первую же неделю. Отмечается, что в доход государства взыскано больше половины суммы. 
 

С января по апрель этого года управлением государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области принято 179 уведомлений о начале строительно-монтажных работ, введено в эксплуатацию 162 объекта. За это время были проведены 3 внеплановые проверки. В результате составлено 31 административное дело. Штрафы уже взысканы в доход государства", - проинформировал исполняющий обязанности руководителя управления ГАСК Мангистауской области Алибек Кенесулы.


Ранее сообщалось, что прокуратура подала в суд на застройщика одного из ЖК в Алматы.
 

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В Экибастузе директор школы получил выговор за педагогов-грузчиков

16.05.2022, 12:38 976
ЭКИБАСТУЗ. 16 МАЯ - В Экибастузе директор школы получил выговор за привлечение педагогов в качестве грузчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К административной ответственности руководителя привлекли в апреле этого года, сообщает Pavlodarnews.kz
 

Поступила жалоба, что в одной из школ Экибастуза учителей привлекли в качестве грузчиков во время ремонта кабинета. Мы моментально отреагировали", - проинформировала на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказала руководитель областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Ляззат Жакиянова. 

 
По ее словам, директора учебного учреждения привлекли к административной ответственности. Он получил выговор.
 

В Казахстане ожидаются дожди, град, усиление ветра

16.05.2022, 11:32 3961
В Казахстане ожидаются дожди, град, усиление ветра
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 17-19 мая на территории страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток циклон, смещающийся на Казахстан из района Карского моря, будет определять погоду страны. В большинстве областей страны ожидаются дожди: 18-19 мая на юге, юго-востоке, 19 мая на севере сильные дожди.
 

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря", - говорится в сообщении ведомства.

 

Пострадавшим текелинцам обещали предоставить жилье

16.05.2022, 10:48 5131
Пострадавшим текелинцам обещали предоставить жилье
Фото: instagram/almatyobl_tjd
ТАЛДЫКОРГАН. 16 МАЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев выразил соболезнование семье девочки, которая погибла в Текели, и сообщил, что пострадавшим будет предоставлено жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В городе Текели сошел оползень. Разрушены и повреждены несколько частных домов. К сожалению, погибла девочка 2016 года рождения. Оперативные службы делают свою работу", - написал на свое странице в Twitter аким Алматинской области. 


 
Глава региона заверил, что пострадавшим будут предоставлены жилье и помощь. 
 

Выражаю соболезнование семье погибшей. Жаны жаннатта болсын", - добавил Бозумбаев.


 
Напомним, вчера под завалами дома было обнаружено тело девочки 2016 года рождения, которая погибла при оплывине грязевой массы в городе Текели.
 

Неустойчивая погода с дождями ожидается в большинстве регионов Казахстана

16.05.2022, 08:27 7906
Неустойчивая погода с дождями ожидается в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Под влиянием ложбины северо-западного циклона на большей территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юге и в центре страны отрог антициклона обусловит погоду без осадков. По республике сохранятся усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-востоке страны - шквал, град, на юге, юго-западе - пыльные бури, на северо-западе, востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе - усиление ветра до 15-20, в районе Жаланашколя - порывы 24-29 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью и утром на севере области - туман. 
 
На западе, севере Актюбинской области ожидаются гроза, град, на востоке, севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра ночью на юго-востоке до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем на севере Павлодарской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Мангистауской области ожидается гроза, на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря. 
 
Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Кызылординской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря. 
 
На севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза, днем на севере и в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, +22 - +24 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - осадки, +24 - +26 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Токаев пригласил президента ОАЭ посетить Казахстан с визитом

15.05.2022, 16:17 21876
Токаев пригласил президента ОАЭ посетить Казахстан с визитом
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Встреча лидеров состоялась в президентском дворце "Каср Аль Мушриф" в Абу-Даби. 
 
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством. 
 

Многие достижения Эмиратов - как внутри страны, так и на международном арене связаны с его именем. Под его мудрым руководством ОАЭ стали решительным сторонником мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также образцом быстрого экономического роста и социального развития для всего арабского мира. Поэтому мы воспринимаем его кончину как огромную утрату не только для ОАЭ, но и для всего мирового сообщества", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
Лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна в развитие казахстанско-эмиратских отношений.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать.
 
В свою очередь президент ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана.
 
В завершение глава государства подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан.
 

В Минтруда РК назвали фейком информацию о выплате единовременного пособия семьям с детьми

15.05.2022, 15:22 23201
В Минтруда РК назвали фейком информацию о выплате единовременного пособия семьям с детьми
НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан назвали фейком информацию о выплате единовременного пособия семьям с детьми, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, семьям с детьми в возрасте до 18 лет будет выплачиваться единовременное пособие посредством социального счета в мобильном приложении Kaspi gold, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе министерства. 

 
Также в ведомстве отметили, что в приложении Kaspi gold реализована государственная услуга по оформлению единовременного пособия на рождение ребенка из республиканского бюджета. 
 

Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 116 394 тенге (38 МРП), на четвертого ребенка и более - 192 969 тенге (63 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили 134,1 тысячи человек на сумму 18,4 млрд тенге", - проинформировали в Минтруда РК.

 
Также посредством вышеуказанного приложения граждане могут оформить пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих женщин из республиканского бюджета. Размеры пособия дифференцированы в зависимости от количества детей в семье. 
 

В текущем году на первого ребенка ежемесячно выплачивается 17 643 тенге (5,76 МРП), на второго ребенка - 20 860 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка - 24 045 тенге (7,85 МРП), на четвертого ребенка и более - 27 261тенге (8,90 МРП)", - сообщили в министерстве. 

 
По состоянию на 1 мая данное пособие получили в среднем 46,5 тысячи человек на сумму 4,7 млрд тенге. 
 

Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - добавили в ведомстве.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

15.05.2022, 09:22 30371
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов – сохранятся дожди, на западе, северо-западе, востоке, юго-востоке сильные дожди с грозами, градом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Только на юго-западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике сохранятся шквал, усиление ветра, на западе с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, днем на севере, западе, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области при грозе ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге и в горных районах - град, шквал. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, центре Атырауской области ожидается гроза, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, на юге, востоке, центре области ветер до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, на юго-востоке области порывы до 23 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе области туман. 
 
На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, ночью на юге, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза, на севре, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, центре, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на востоке, юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 

В нескольких городах Казахстана прошли митинги за снижение пенсионного возраста для женщин

14.05.2022, 19:55 41501
В нескольких городах Казахстана прошли митинги за снижение пенсионного возраста для женщин
Фото: Диапазон
АЛМАТЫ. 14 МАЯ - В нескольких городах Казахстана прошли митинги с требованием снизить пенсионный возраст для женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, сейчас он составляет 60,5 лет, а к 2027 постепенно вырастет до 63 лет. Однако 13 мая министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что не говорит нет раннему выходу на пенсию. Она предложила рассмотреть несколько вариантов раннего выхода на пенсию с учетом уровня доходов граждан, сообщает Informburo.kz
 
Cегодня в Алматы в парке имени Ганди прошел митинг с требованиями снизить возраст выхода на пенсию для женщин. Аналогичные мероприятия прошли и в других городах Казахстана: в Нур-Султане, Актобе, Таразе, Костанае и Семее. Участницы митингов настаивают на том, что правительство должно снизить женщинам возраст выхода на пенсию до 58 лет.
 
В Алматы инициатором акции стала Сауле Куанышпаева - инспектор отдела кадров в ТОО "Байсерке Агро". Она рассказала, что в их движении уже больше 30 тысяч человек. А всего онлайн-петицию за снижение пенсионного возраста для женщин подписали 574 тысячи человек. 
 

Наши активисты провели очень большую работу, встречались с Тамарой Дуйсеновой, подготовили пакет предложений, который мы скоро подадим в парламент. Встречались с представителями Народной партии Казахстана, которая нас сильно поддерживает. В течение месяца-двух будут известны результаты", - сообщила Сауле Куанышпаева. 

 
Другая участница мероприятия - профессиональный бухгалтер Адиля Тапалова. По ее словам, ей уже сейчас очень тяжело найти работу, несмотря на солидный профессиональный опыт. Работодатели крайне неохотно берут к себе людей старше 50 лет. Дело осложняется еще и тем, что у женщины диабет второго типа - ей больше нужно думать о здоровье, а не о работе. Но она не может ни выйти на пенсию, ни устроиться на работу.
 

Мне придется выходить на пенсию только в 60,5 лет. Я считаю это крайне несправедливым", - заявила Адиля Тапалова. 

 
Женщины подчеркивают, что после тяжелейших 90-х годов, череды экономических кризисов и пандемии многие не доживут до этого возраста. При этом в соседних республиках - Узбекистане и Кыргызстане не стали поднимать пенсионную планку.
 
Организаторы мероприятия поделились: у их движения есть программа минимум и программа максимум. Минимум - это добиться снижения пенсионного возраст до 58 лет. Максимум - создать собственную политическую партию, которая войдет в парламент, будет бороться за гендерное равенство, за улучшение условий труда и жизни казахстанских женщин и заниматься другими злободневными вопросами.
 
По информации газеты "Диапазон", в Актобе митинг состоялся на площади перед Домом культуры. На него пришли несколько десятков человек разных возрастов. Они развернули плакаты и требовали вернуть женщинам пенсионный возраст в 58 лет.
 

Я вышла сегодня за снижение пенсионного возраста! В нашем возрасте уже никуда не устроишься, всем нужны молодые и энергичные. Если только техничкой, но техничкой нет здоровья", - говорит Наталья. 

 

Почему мы должны до 63 работать, я не понимаю, - считает Гуляим. - Здоровья нет. Моя мама выходила на пенсию в 50".

 

Наболело же, тяжело женщинам. Это же издевательство! - говорит Гульнара. - Надо дожить до этих 63, еще работать при этом, содержать семью. А жить когда, когда детям помогать? Мне 59 лет через месяц, я в прошлом году должна была уйти на пенсию. С превеликим удовольствием бы ушла. Я гипертоник с 15-летним стажем. Я работаю мастером в клининговой компании".

 
Активист движения Ольга Смирнова на митинг прибыла из Астаны, там проходили встречи представительниц движения женщин РК с депутатами мажилиса и министром труда и социальной защиты населения Тамарой Дуйсеновой.
 

Встреча прошла плодотворно, была жаркая полемика. Один из проектов, чтобы у женщин был выбор: уйти в 58 лет на пенсию или работать, если она этого хочет. Будут еще встречи, но я не могу сказать срок, когда будет решение. Я надеюсь, хотя бы на конец года. Как шутили девочки, лед тронулся, но река еще не потекла", - говорит Ольга Смирнова.

 

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