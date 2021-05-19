В МЧС рассказали о строительстве сооружений, защищающих Алматы и Алматинскую область от паводков и селей

МЧС РК

АЛМАТЫ. 18 МАЯ - В Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан рассказали о строительстве инженерно-защитных сооружений защитит несколько социально значимых объектов города Алматы и Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков в рамках рабочего визита в Алматы и Алматинскую область посетил строительную площадку селезадерживающей плотины "Чукурбулак" в бассейне реки Коргас. Также ознакомился с ходом строительства проектов "Хоргос-1" и "Хоргос-2". Во время посещения Марат Кульдиков дал поручение о необходимости держать на постоянном контроле ход строительства данных объектов.

В верховьях трансграничной реки Коргас в казахстанской части находится 116 ледников и 36 мореных озер", - отметили в пресс-службе МЧС.

По словам разработчиков проектов, комплекс инженерно-защитных сооружений позволит защитить от затопления село Баскунчи, южную часть села Хоргос. Также будут защищены гидроузел "Достык" и их ирригационные каналы.

Строительство позволит защитить от разрушения и подтопления территории Международного центра пограничного сотрудничества "Хоргос", железнодорожные и автомобильные мосты, автодороги Западная Европа - Западный Китай, а также участок газопровода Казахстан - Китай", - добавили в пресс-службе.

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