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В МИД РК прокомментировали вопрос возвращения казахстанцев из Турции

27.04.2020, 14:22 9208
Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос возвращения казахстанцев из Турции, передает Kazakhstan Today.
 

24 апреля самолетом авиакомпании Turkish Airlines из городов Нур-Султана и Алматы были вывезены свыше 160 граждан Турции. Нашим посольством в Анкаре предварительно прорабатывался вопрос о возвращении казахстанцев из Турции этим же бортом. Однако турецкая сторона отказалась брать наших соотечественников на этот самолет", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.


Он отметил, что Министерство иностранных дел РК продолжит оказывать содействие нашим гражданам за рубежом в их возвращении на родину".

 

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