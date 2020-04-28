В МИД РК прокомментировали вопрос возвращения казахстанцев из Турции

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос возвращения казахстанцев из Турции, передает Kazakhstan Today.
24 апреля самолетом авиакомпании Turkish Airlines из городов Нур-Султана и Алматы были вывезены свыше 160 граждан Турции. Нашим посольством в Анкаре предварительно прорабатывался вопрос о возвращении казахстанцев из Турции этим же бортом. Однако турецкая сторона отказалась брать наших соотечественников на этот самолет", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Он отметил, что Министерство иностранных дел РК продолжит оказывать содействие нашим гражданам за рубежом в их возвращении на родину".
Как сообщалось ранее, посольство РК ведет переговоры об организации рейса для желающих вернуться из России на родину граждан Казахстана.
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