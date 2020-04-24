Посольство РК ведет переговоры об организации железнодорожного рейса для желающих вернуться из России на родину граждан Казахстана

Москва. 23 апреля. Kazakhstan Today - Граждане Казахстана, желающие вернуться из России на родину, могут отправить заявку в консульство, чтобы попасть на репатриационный рейс, передает Kazakhstan Today.

Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации сообщило о том, что оно ведет переговоры об организации железнодорожного рейса. Точная дата и маршрут следования будут зависеть от содержания заявок и их количества. Подавать заявки могут только граждане Казахстана.

Все рейсы будут коммерческими. Оплата за билеты будет осуществляться за счет граждан", - отметили в посольстве.

Заявку можно отправить на почту консульского учреждения. В заявке указываются: ФИО, телефон, e-mail, номер и срок документа, удостоверяющего личность, ИИН, адрес фактического проживания и род деятельности в России (студент, трудовой мигрант, частный визит, лечение или другое), а также адрес проживания в Казахстане (по прописке).

Заявителю придет письмо-подтверждение, либо с ним свяжется оператор.

Также заявки на рейс можно оставлять по номерам "горячей линии" консульских учреждений Казахстана в России:

Москва – 8-925-897-71-14

Санкт-Петербург – 8-921-188-90-60

Казань – 8-905-020-30-42

Омск – 8-968-100-73-03, 8-968-100-73-06

Астрахань 8-927-562-0042, 8-927-562-00-45





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства