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Посольство РК ведет переговоры об организации железнодорожного рейса для желающих вернуться из России на родину граждан Казахстана

23.04.2020, 20:09 12664
Посольство РК ведет переговоры об организации железнодорожного рейса для желающих вернуться из России на родину граждан Казахстана
Москва. 23 апреля. Kazakhstan Today - Граждане Казахстана, желающие вернуться из России на родину, могут отправить заявку в консульство, чтобы попасть на репатриационный рейс, передает Kazakhstan Today.
 
Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации сообщило о том, что оно ведет переговоры об организации железнодорожного рейса. Точная дата и маршрут следования будут зависеть от содержания заявок и их количества. Подавать заявки могут только граждане Казахстана.
 

Все рейсы будут коммерческими. Оплата за билеты будет осуществляться за счет граждан", - отметили в посольстве.

 
Заявку можно отправить на почту консульского учреждения. В заявке указываются: ФИО, телефон, e-mail, номер и срок документа, удостоверяющего личность, ИИН, адрес фактического проживания и род деятельности в России (студент, трудовой мигрант, частный визит, лечение или другое), а также адрес проживания в Казахстане (по прописке).
 
Заявителю придет письмо-подтверждение, либо с ним свяжется оператор.
 
Также заявки на рейс можно оставлять по номерам "горячей линии" консульских учреждений Казахстана в России:
 
Москва – 8-925-897-71-14
 
Санкт-Петербург – 8-921-188-90-60
 
Казань – 8-905-020-30-42
 
Омск – 8-968-100-73-03, 8-968-100-73-06
 
Астрахань 8-927-562-0042, 8-927-562-00-45

 

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