В Казахстане подтвержден 2251 случай коронавируса

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.50 23 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в Карагандинской области - 1, Актюбинской области - 9, городе Алматы - 20, Жамбылской области - 9, Алматинской области - 3, городе Нур-Султане - 1, Кызылординской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтвержден 2251 случай регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 423 случая, Алматы - 756 случаев, Карагандинской области - 103 случая, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 88 случаев, Шымкенте - 133 случая, Восточно-Казахстанской области - 15 случаев, Алматинской области - 68 случаев, Актюбинской области - 43 случая, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 50 случаев, Мангистауской области - 19 случаев, Кызылординской области - 159 случаев, Западно-Казахстанской области - 86 случаев, Туркестанской области - 77 случаев, Костанайской области - 36 случаев.

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