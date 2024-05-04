Авиабазу Нацгвардии открыли в Астане
Фото: Акорда
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиабазы Национальной гвардии в Астане, сообщает Акорда.
Президент поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества и подчеркнул, что открытие авиабазы - важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей казахстанской армии.
Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации", - заявил Токаев.
Он отметил, что во время беспрецедентных паводков военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.
Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом", - сказал глава государства.
Президент напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки наших войск и растущий авторитет Казахстана на мировой арене.
Наш народ всегда чтил доблестных воинов. На заседании Национального курултая в Атырау я поручил присвоить авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкоргане имя нашего соотечественника, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Яркая жизнь легендарного алматинского летчика должна стать примером для будущих поколений. Безусловно, данное решение будет способствовать повышению авторитета армии Казахстана. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты", - заявил Токаев.
Главе государства продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований.
Он также оставил запись в книге почетных гостей в Зале славы военного городка.
Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших", - отметили в пресс-службе Акорды.