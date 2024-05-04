03.05.2024, 16:12 7031

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны

Вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня
Пекин. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6".

Запуск состоялся в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени, в случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны, сообщает РИА Новости.

Согласно плану, обнародованному в пятницу Китайским национальным космическим управлением, вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня.

Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта.


Весте с тем на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
 
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Теги:ЛуназондКитай

новости по теме

03.05.2024, 10:59 11376

На Солнце произошла мощная вспышка

По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно

Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новая мощная вспышка произошла на Солнце, по предварительным данным, велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"На Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X. Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в 4 раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно. В поле зрения коронографов вещество должно появиться только через час.

"Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая - активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", - уточнили в лаборатории.

Сейчас ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Таким образом, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле (длится примерно 12 лет), что может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. Одним из его признаков является исчезновение перерывов между всплесками активности, подчеркнули в лаборатории.


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Теги:вспышкаСолнце
02.05.2024, 17:15 20566

В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей: семеро в реанимации   

На месте ЧП была оказана помощь 11 детям
В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей: семеро в реанимации
Фото: 24.kg
Бишкек. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане в Сузакском районе Джалал-Абадской области мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Возраст пострадавших от 9 до 16 лет. В настоящее время в облбольницу госпитализированы 7 детей, они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое. В Сузакской районной больнице находятся 3 детей, в ЦОПВ госпитализированы 8 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести", - информирует агентство "Кабар" со ссылкой на ведомство.



Подчеркивается, что на месте ЧП была оказана помощь 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим и поручил обеспечить им качественную медпомощь и необходимые медикаменты.

Ранее в одном из российских городов машина сбила мальчика прямо во дворе жилого дома.
 
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Теги:ДТПКыргызстанПострадавшаядети
01.05.2024, 14:10 33386

В Медине из-за сильного дождя затопило улицы   

В результате наводнений пострадали улицы и инфраструктура, были затоплены транспортные средства
В Медине из-за сильного дождя затопило улицы
Фото: кадр из видео
Медина. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Саудовской Аравии из-за сильного дождя затопило улицы города Медины.

Из-за жаркого и сухого климата там не предусмотрены уличные стоки, поэтому вода стремительно затапливает улицы", - сообщает Telegram-канал 24KZ.



Отмечается, что в результате наводнений пострадали улицы и инфраструктура, были затоплены транспортные средства. Также из-за потопа были мобилизованы службы экстренной помощи.

Ранее на ОАЭ обрушились проливные дожди.
 
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Теги:Саудовская АравияпотопОсадки
01.05.2024, 11:24 35146

AstraZeneca признала, что ее вакцина может вызвать тромбоз

В отношении компании был подан коллективный иск
Лондон. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект - тромбоз, передает The Telegraph со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, в отношении компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. Потерпевшие и родственники умерших потребовали с AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн, пишет РБК.

Один из пострадавших - Джейми Скотт, у которого после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и вызвал кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям органа.

Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", - приводит газета выдержку переписки AstraZeneca с юристами Скотта. Такое заболевание приводит к летальному исходу примерно в 20% случаев, отмечает The Telegraph.


AstraZeneca - одна из крупнейших компаний Великобритании, вторая по величине в рейтинге FTSE 100 с состоянием в £185 млрд. Собственную вакцину от COVID-19 компания разработала осенью 2020 года. Согласно данным клинических испытаний, эффективность препарата составила 70%. Данный показатель был рассчитан на основе двух разных оценок эффективности, полученных в ходе испытаний.

Сообщения о тромбозе и тромбоэмболии у получивших инъекцию вакцины AstraZeneca стали поступать весной 2021 года. После этого часть стран временно приостановила использование препарата, однако в самой компании возможность образования тромбозов тогда исключали. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) тогда также провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

В свою очередь профессор Рольф Маршалек из университета Гете во Франкфурте пояснял, что возникновение тромбозов после вакцины AstraZeneca может быть связано с аденовирусными векторами, которые вакцина используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. По версии ученого, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тыс. человек. Financial Times называла версию Маршалека одной из многих, которые обсуждает научное сообщество.
 
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Теги:ВакцинаCOVID-19
28.04.2024, 14:55 57621

Более 70 авто сгорели в пробке в Нигерии  

Погибли по меньшей мере пять человек
Более 70 авто сгорели в пробке в Нигерии
Фото: iz.ru
Каир. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Нигерии более 70 автомашин сгорели в гигантском заторе на шоссе, пять человек погибли.

В штате Риверс на автостраде Восток - Запад образовалась крупная пробка, и в это время на дороге взорвался бензовоз, стоящий в заторе. Поскольку неподалеку находится нефтеперерабатывающий завод, в пробке было много грузовиков, которые вывозили продукцию. В связи с этим от взрыва воспламенились несколько находящихся по близости бензовозов", - сообщает iz.ru.



В местной полиции подтвердили, что пять человек погибли и более 70 автомобилей сгорели в результате взрыва бензовоза.

Крупнейший казахстанский мегаполис - Алматы ежедневно сталкивается с километровыми автомобильными пробками.

В конце марта из-за ливня Алматы парализовали 10-балльные пробки. Такие же пробки образовались в городе после мартовского землетрясения.

Жители мегаполиса назвали сложившуюся обстановку "инфраструктурным коллапсом". По их словам, в случае необходимости срочной эвакуации граждан и оказания экстренной помощи переполненные транспортом дороги не позволят реализовать данные меры оперативно.
 
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Теги:ВзрывпробкиНигерия
25.04.2024, 14:01 80921

Два миллиона бутылок воды Perrier уничтожили во Франции из-за "фекальных" бактерий

Заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте
Париж. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения.

Партию минералки уничтожили в качестве меры предосторожности. Бактериальное заражение воды кишечными и синегнойными палочками обнаружили ранее на площадке компании во французском городе Вержезе. Власти города потребовали от Nestlé немедленно прекратить эксплуатацию скважины, сообщает издание РБК со ссылкой на газету Le Monde.

По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте.

В феврале 2024 года европейская ассоциация защиты прав потребителей Foodwatch подала иск к компании Nestle. В ассоциации заявили, что производитель использует на заводах во Франции запрещенные методы очистки воды марок Vittel и Perrier.

Французское подразделение Nestle очищало загрязненную воду с помощью ультрафиолета и угольных фильтров. Такие методы очистки считаются достаточными для обеспечения чистоты водопроводной воды, однако не используются в Евросоюзе для производства бутилированной минеральной воды.

Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.

По информации прокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены на водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
 
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Теги:водаФранциязаражение
22.04.2024, 20:42 105186

В Кыргызстане задержан разыскиваемый за покушение к захвату власти экс-глава строительной компании

Ташов задержан после незаконного пересечения госграницы
В Кыргызстане задержан разыскиваемый за покушение к захвату власти экс-глава строительной компании
Фото: ГКНБ КР
Бишкек. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ГКНБ КР 22 апреля в селе Каинды Панфиловского района Чуйской области был задержан разыскиваемый за покушение к насильственному захвату власти гражданин Кыргызстана экс-глава строительной компании Ташов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ташов задержан после незаконного пересечения госграницы Кыргызстана и Казахстана на пути следования из Алматы в Кара-Балту, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти.

Ранее со стороны ГКНБ КР гражданин Имамидин Ташов был объявлен в межгосударственный розыск за призыв к насильственному захвату власти и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

Находясь в розыске, он проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти", - сообщили в ГКНБ КР.


В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.

По информации kabar.kg, ранее его задерживали за коррупцию и невыполнение обязательств перед многочисленными дольщиками. Возместив ущерб, Ташов вышел на свободу, сбежал из страны и откуда-то издалека попытался обвинить руководство Кыргызстана и ГКНБ в том, что они разорили "честного бизнесмена". Тогда общественности были представлены доказательства того, что глава строительной компании лжет, действует в связке все с теми же блогерами и по их указке намеренно вводит общественность в заблуждение, и дискредитирует власть. Представители экспертного сообщества не исключают, что и сейчас в отношении Кыргызстана внешние силы используют старые сценарии. Вдруг да старые наработки и методички сработают.
 
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Теги:ЗадержаниеКыргызстанБизнесмен
21.04.2024, 13:04 119261

Мощный ураган в Анкаре разрушил крыши части зданий  

Есть пострадавшие
Мощный ураган в Анкаре разрушил крыши части зданий
Фото: TRT Haber
Анкара. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в турецкой столице Анкаре, сообщается о пострадавших.

Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиерен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гельбаши, повалило деревья", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Akit.



Кроме того, в некоторых районах города сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили.

Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.


Также в Сети распространилось видео, на котором видно, как ураганный ветер снес минарет одной из мечетей.
 

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