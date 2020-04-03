Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановлены все внутренние пассажирские железнодорожные сообщения, передает Kazakhstan Today.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране с 31 марта 2020 года приостановлено пассажирское сообщение между регионами Казахстана. Отменено курсирование всех пассажирских поездов, в том числе частных перевозчиков и других железнодорожных администраций. В настоящее время пассажирские поезда возвращаются в свои пункты формирования, к месту дислокации. Последний из них завершит свое курсирование 4 апреля", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

В компании заверили, что все пассажиры, не совершившие поездку в период чрезвычайного положения, получат свои деньги за билеты в любой удобный для них день в течение следующих шести месяцев в полном объеме и без каких-либо штрафных санкций. Вернуть деньги за билеты на отмененные поезда можно онлайн через сайты продаж, в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" или в частных кассах. Начиная с 12 марта 2020 года, пассажирами было возвращено около 590 тыс. билетов.

После снятия карантинного режима в городах билетные кассы возобновят свою работу в полном объеме. В связи с этим просим всех пассажиров не создавать ажиотаж в общественных местах с возвратом железнодорожных билетов и соблюдать все меры предосторожности", - сообщили в АО.





Как сообщалось ранее, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения . Во многих регионах введен усиленный режим карантина. По последним данным, в РК зарегистрировано 402 случая КВИ.

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