В МИДе прокомментировали ситуацию с казахстанцами в Норвегии

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - О ситуации с нелегальными трудовыми мигрантами, которые приехали в Норвегию из Казахстана, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

25 сентября 2019 года в графстве Эйдсвол в ходе плановых проверок миграционными властями Норвегии были выявлены нарушения со стороны 59 граждан Казахстана, которые прибыли на сезонные заработки; большинство из них заехало по туристическим визам. На сегодняшний день из 59 граждан 45 уже вернулись в Казахстан, а остальные 14 вылетят сегодня", - сказал Смадияров.

Он подчеркнул, что государство, в лице посольства РК в Норвегии, оказало полную поддержку гражданам, оказавшимся в данной ситуации. Дипломаты постоянно находились рядом с казахстанцами, благодаря чему данный вопрос был оперативно решен с норвежскими властями.

По итогам разбирательств норвежской стороной было принято решение приобрести авиабилеты всем задержанным и начать их отправку на Родину. Задержанные лица выразили благодарность посольству РК в Норвегии за проявленное участие и решение связанных с их делом вопросов", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, нелегальная трудовая миграция является серьезной проблемой.

В нашей стране оперируют компании и частные лица, занимающиеся нелегальной отправкой граждан на заработки за рубеж. В этой связи еще раз напоминаем, что норвежские правила по оформлению разрешения на сезонную работу достаточно жесткие. Так, прилетать в Норвегию с шенгенской визой, оформленной через посольства других европейских государств в Казахстане, и уже на территории этой страны подавать документы в качестве сезонного рабочего, не допускается. Соответствующие разрешения и визы для граждан Казахстана выдаются только посольством Норвегии в Москве. Перечень требований, необходимых анкет/форм и утвержденных каналов подачи документов указан на веб-сайте этой дипмиссии. При этом сезонный контракт позволяет работать в Норвегии не более 6 месяцев, по истечении которых требуется покинуть страну", - уточнил Смадияров.

Он призвал казахстанцев проявлять осторожность в связи с большим количеством так называемых "посредников", рекламирующих себя в Интернете в качестве агентов по трудоустройству за рубежом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства