Казахстанцы уезжают на нелегальную работу в Норвегию

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Случаи нелегальной сезонной трудовой миграции граждан Казахстана в Норвегию прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

"Норвежские правила по оформлению разрешения на сезонную работу достаточно жесткие. Так, прилетать в Норвегию с шенгенской визой, оформленной через посольства других европейских государств в Казахстане, и уже на территории этой страны подавать документы в качестве сезонного рабочего, не допускается", - сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, соответствующие разрешения и визы для граждан Казахстана выдаются только посольством Норвегии в Москве. Перечень требований, необходимых анкет/форм и утвержденных каналов подачи документов указан на сайте дипмиссии. При этом сезонный контракт позволяет работать в Норвегии не более 6 месяцев, по истечении которых требуется покинуть страну.

Просим всех граждан проявлять осторожность в связи с большим количеством так называемых "посредников", рекламирующих себя в Интернете в качестве агентов по трудоустройству за рубежом", - сказал он.

Также представитель МИД сообщил, что точной цифры полулегально работающих граждан Казахстана в Норвегии нет, но факты есть, об этом уведомили норвежские власти.

Это происходит от того, что наши люди доверяют рекламе в Интернете. Очень много компаний появилось, которые предлагают услуги по трудоустройству за рубежом, при этом они не дают никакой гарантии, завлекают в различные страны, обманывая граждан, которые потом, не находя контакта обратной связи с этой компанией, обращаются за помощью к посольству. Тогда ситуация уже обостренная - он находится уже с проблемой там", - продолжил он.

Официальный представитель МИД отметил, что подобные факты зафиксированы также в Южной Корее, Чехии и Англии. Граждане РК, приезжая на заработки по туристическим визам, автоматически становятся нарушителями закона о трудовой деятельности и миграции.

Заезжают с туристическими визами и там уже работают нелегально, а те компании, которые их туда завезли, обещают, что все будет хорошо, и им оформляют документы, так проходят месяцы, тем временем его туристическая виза истекает, и он становится нелегалом. Власти той страны при первой возможности, как только зафиксируют факт, депортируют, часто без права въезда в эту страну на определенный срок", - проинформировал Айбек Смадияров, пишет Kazpravda.kz .

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