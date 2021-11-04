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В МИИР сообщили о скором возобновлении авиарейсов между Нур-Султаном и Бишкеком

03.11.2021, 10:16 27298
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило о возобновлении авиарейсов по маршруту Нур-Султан - Бишкек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

2 ноября 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Кыргызстаном по маршруту Нур-Султан - Бишкек. Авиакомпания "Эйр Астана" планирует возобновление рейсов между столицами в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе министерства. 

 
Отмечается, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Напомним, авиасообщение с Кыргызстаном было восстановлено 20 сентября прошлого года. 
 

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Какая погода ожидается в Казахстане в четверг, рассказали синоптики

04.11.2021, 08:12 9505
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг, рассказали синоптики
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большая часть РК будет находиться под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков. Лишь на юге, востоке, и юго-востоке с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, где пройдет снег, в горных и предгорных районах юга и юго-востока - сильный снег. На западе, северо-западе, севере, востоке ожидаются туманы, на большей части республики усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на юго-востоке страны - гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области на севере, западе и в горных районах ожидается усиление ветра до 23-28 метров в секунду, днем на горных перевалах 30 метров в секунду и более. 
 
На северо-востоке, юго-западе и в горных районах Жамбылской области - туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На востоке, юге Алматинской области ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду, в центре области с пыльной бурей. 
 
В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юге, северо-востоке области с пыльной бурей. 
 
В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром - туман, в Западно-Казахстанской на юго-западе области, в Северо-Казахстанской на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере и центре Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Костанайской, на севере Карагандинской областей ожидается туман.
 
 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

03.11.2021, 21:20 76924
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
4 ноября, ночью и утром, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4-5 ноября на севере Карагандинской области ожидается туман.
 
Днем 4 ноября на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 ноября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
 
4 ноября, ночью и утром, на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, в Алматы готовятся к сильному снегопаду. Для уборки снега будет задействовано 517 единиц спецтехники и 1400 дорожных рабочих.
 
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 4-6 ноября. Морозы до 21 градуса ожидаются на востоке и в центре Казахстана.
 

Павлодарка оставила 6-месячную дочь соседке и пропала на неделю

03.11.2021, 20:52 82567
Павлодарка оставила 6-месячную дочь соседке и пропала на неделю
Фото: из открытых источников
ПАВЛОДАР. 3 НОЯБРЯ - 26 октября в полицию позвонил житель Павлодара и сообщил, что ночью 23 октября из дома ушла его 37-летняя супруга, при этом оставив соседке по комнате свою 6-месячную дочь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как пояснил муж, на звонки женщина не отвечала. После этого он обратился за помощью к полицейским, сообщает Polisia.kz.
 
29 октября в результате оперативно-розыскных мероприятий женщина была найдена. По ее словам, она устала от малыша, от семейных неурядиц и решила таким образом "развеяться в компании мужчин и алкоголя".
 
Полицией установлено, что 37-летняя жительница города оказалась в одном из центров для женщин из-за постоянных скандалов с супругом. У супругов общий ребенок, воспитанием которого и мать, и отец занимаются не на должном уровне. 
 
Девочка была доставлена в больницу для осмотра, позже будет направлена в Дом малюток. В отношении матери составили административный материал по статье 127 КоАП РК за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, материал направлен в суд. Также поведение родителей будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решат вопрос об ограничении их в родительских правах. 
 
Не так давно в Павлодаре отец избил детей за баловство, при этом одному из них он выбил два зуба.
 

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