В Минэкологии опровергли информацию о стаях волков, движущихся из России в Казахстан

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет прокомментировал распространяемое в соцсетях видео, на котором якобы стали волков двигаются из России в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видеоматериал с текстом, что с территории Российской Федерации в Западно-Казахстанскую область направляется стая волков. Хотим сообщить, что данный видеоматериал является недостоверным. На видео, возможно, домашний скот или дикое копытное животное. Кто-то ложно распространяет этот материал. Казахстанские СМИ пишут, что из России направляются, а российские СМИ, что от нас к ним. Просто фейк ньюс", - сообщил Дилдахмет.

Он отметил, что государственными инспекторами Западно-Казахстанской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира ведутся мониторинговые работы.

Сакен Дилдахмет также напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной информации.





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