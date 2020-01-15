Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - В Казахстане утвердили лимит на регулирование численности волка и шакала на 2020 год, передает Kazakhstan Today.

Ежегодно по заключению государственной экологической экспертизы на основе биологического обоснования утверждается лимит регулирования численности волка и шакала на территории Республики Казахстан. Разрешение на регулирование является государственной услугой и оказывается областными инспекциями лесного хозяйства и животного мира посредством электронного портала. Каждый охотник может подать заявку онлайн через электронный портал. Название услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию". В случае отсутствия доступа к Интернету, услугу можно получить в любом Центре обслуживания населения", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет в Facebook.

Он добавил, что волк и шакал входят в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.

Общее изъятие по республике на 2020 год составляет 4824 особей волка, 11 733 особей шакала.

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