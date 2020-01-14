Ботанический сад Алматы передан в ведение Минэкологии

Постановлением правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года №951 "Институт ботаники и фитоинтродукции" (Главный ботанический сад) Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан передан в ведение Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.
Согласно указанному постановлению правительства, Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении института.
Постановление введено в действие со дня его подписания.
Напомним, минувшим летом Ботанический сад Алматы был закрыт на реконструкцию, несмотря на то, что местные активисты выступили против масштабных работ на территории сада. Позже инициаторы реконструкции дали разъяснения по проводим работам, но некоторые поднимаемые общественниками вопросы так и остались открытыми.
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