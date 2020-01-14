Ботанический сад Алматы передан в ведение Минэкологии

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Ботанический сад Алматы передан в ведение Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года №951 "Институт ботаники и фитоинтродукции" (Главный ботанический сад) Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан передан в ведение Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

Согласно указанному постановлению правительства, Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении института.

Постановление введено в действие со дня его подписания.

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