Жители Алматы хотят спасти Ботанический сад от реконструкции

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Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Жители Алматы считают, что Ботанический сад города нужно спасать от реконструкции, передает Kazakhstan Today.

В Алматы практически начата реконструкция Ботанического сада, которая вызывает справедливое возмущение у алматинцев. Уникальный уголок нетронутой природы, зеленые "легкие города", являющийся особо охраняемой природной территорией республиканского значения, может серьезно пострадать в результате некоторых планов проводимой реконструкции, которую уже начали делать с одобрения акимата", - пишет на портале yvision.kz житель города, называющий себя патриотом Алматы .

Реконструкция существующих садовых дорожек, оросительной системы, освещения - это, конечно, здорово, но строительство новых объектов в Ботаническом саду восторга не вызывает, отмечает автор.

Во-первых, не будем забывать, что Ботанический сад - это научная природоохранная территория, а не общественное пространство для развлечений. Алматинцы приходят на прогулку в сад, чтобы насладится тишиной природы от городского шума, загазованности и замурованных в брусчатку акиматом улиц, лишенных многих газонов, где теперь стало нечем дышать и невозможно находиться. Во-вторых, в Ботаническом саду категорически нельзя сносить верхний плодородный грунт и естественный травяной покров ради строительства новых дорожек, площадок, прудов и павильонов. Территория сада взята под охрану государства не для того, чтобы любой желающий делал там, что захотел", - подчеркивается в сообщении.

Автор напомнил, что в Ботаническом саду задумано построить три новых павильона, которые будут одновременно выполнять роль входа, касс, туалетов и кафе с торговыми лавками. Особую тревогу у алматинцев вызывает идея строительства южного павильона со стороны проспекта Аль-Фараби.

Как все знают, проспект Аль-Фараби является очень загруженной загазованной автомагистралью. Пока что от загрязнений, пыли и шума исходящих от оживленной трассы, Ботанический сад спасают густые ряды деревьев вяза и клена, высаженные вдоль его ограждения и в защитной охранной зоне. Для строительства павильона, коммуникаций и площадки часть из них будет, конечно, вырублена, не говоря уже о сносе произрастающего естественного травяного покрова. Без сомнения, строительство павильона будет способствовать уничтожению сада. Павильон станет своеобразным входом, через который в Ботанический сад в режиме нон-стоп 24 часа в сутки беспрепятственно станут поступать шум и вредные вещества, как с самого проспекта Аль-Фараби, так и с паркуемого автотранспорта многочисленных парковок расположенных напротив торгового центра Есентай, Лексус-центра, ресторанов Вилла. Также ухудшать состояние сада будет планируемая к возведению подъездная дорога-дублер, её собрались строить в охранной защитной зоне сада, на участке между садом и проспектом Аль-Фараби. Кстати, недавно на проспекте снизили скорость движения с 80 километров в час до 60, загазованность сразу увеличилась, и быть может, это сделали специально, чтобы сад быстрее погиб", - предполагает автор.

Второй западный павильон уже начали строить со стороны Атакента. Его возведение аналогично окажет негативное влияние на Ботанический сад.

По словам горожан, в настоящее время вдоль западной границы сада растут деревья, также выполняющие важную защитную роль - они защищают сад от шума, пыли и загрязненного воздушного бассейна.

Возле торговых центров "АтакентМолл", "Галерея" и офисного центра "АтакентСити" имеются масштабные по размерам автопарковки и автопроезды, где из автотранспорта выбрасываются вредные вещества. Вырубка зеленых насаждений недопустима ради обзора этого павильона, как и для дороги, ведущей к нему вместе с коммуникациями для канализации, водоснабжения и электричества. Кстати, под этот павильон уже сняли плодородный слой почвы и растительный травяной покров, собираются заливать фундамент - и такой бардак творится в особо охраняемой природной территории, что вообще не допустимо", - возмущены алмаатинцы.

Отмечается, что северный павильон собираются построить на месте главного входа в сад со стороны улицы Тимирязева. Там уже давно имеются два компактных существующих строения-павильона. В одном размещена касса, во втором сад продает свои растения, недавно оно было отремонтировано, устроено кафе. Многие жители не понимают, для чего сносить эти существующие компактные павильоны, чтобы построить новый огромный, широкий. Важно также учесть, что сейчас рядом с имеющимися павильонами у главного входа растут многочисленные деревья и, естественно, чтобы построить новый павильон и коммуникации, они попадут под снос/обрубку. Строительство нового огромного павильона, когда уже есть существующий абсолютно не актуально, считают горожане.

Надо учесть, что из-за строительства новых павильонов сокращается площадь Ботанического сада, и это уже будет расцениваться, как незаконное отчуждение земель особо охраняемой природной территории, что будет являться грубым нарушением законодательства об особо охраняемых природных территориях РК. Также остается неясным, кому будут принадлежать эти три новых павильона. Нигде в СМИ не сказано, что они будут, например, отданы в дар и оформлены в собственность Института ботаники и интродукции (Ботанический сад). В то же время уже заявлено, что после реконструкции стоимость входа в сад будет повышена . Почему повышена, не сообщается, но, возможно, с появлением павильонов Ботанический сад поставят в финансовую зависимость от частного владельца павильонов, и платить за их обслуживание должны будут алматинцы за счет стоимости билетов", - пишет автор поста.

Он также отмечает, что строения для общественных туалетов уже имеются на территории Ботанического сада и им-то как раз требуется реконструкция и восстановление, но в плане реконструкции они не значатся, так как хотят построить их в новых павильонах. Также еще есть туалеты в хозяйственном и административном корпусе. Учитывая факт наличия туалетов, строительство новых павильонов в Ботаническом саду также абсолютно неактуально. Необходима только реконструкция существующих туалетов, считают жители города.

Они подчеркивают, что в двух шагах от Ботанического сада имеется достаточно кафе, магазинов и торговых центров, таких как "ЕсентайМолл" или "АтакентМолл", поэтому нет никакой необходимости устраивать в Ботаническом саду коммерцию, тем более в научной природоохранной территории.

Недовольство у жителей Алматы вызывает план возведения в верхней части сада широкой входной площадки у будущего входа-павильона на Аль-Фараби и отходящих от нее многочисленных пересекающихся дорожек, похожих на ненужные дорожки, устроенные в парке в центре города. Помимо этих дорожек, там собираются устроить партер из привозных европейских цветов. "Напомним, что на этой научной территории десятки, если не сотни лет произрастает уникальный казахстанский естественный луговой травяной покров. Он почти единственный, сохранившийся в Алматы, так как по городу акимат практически везде снес естественную траву, заменив привозными зарубежными газонами и брусчаткой. Категорически нельзя допустить его уничтожение ради возведения многочисленных дорожек, площадки у входа и партера с завозными иностранными цветами. Данные действия будут попадать под нарушение Экологического кодекса РК, статья 7 которого гласит, что охране от уничтожения, повреждения, подлежат земля, леса, иная растительность, естественные экологические системы и особой охране подлежат особо охраняемые природные территории. Авторы реконструкции ссылаются на парки Лондона, Зарядье в Москве и Сингапур, но это парки, а Ботанический сад - научная природоохранная территория . Почему бы им не устроить эти партеры в других местах города", - пишет автор.

По его информации, в верхней части сада в дополнение к возведению многочисленных новых дорожек, натуральный травяной покров будет уничтожен ради строительства трех далеко немаленьких прудов и площадки рядом с ними.

Эти пруды представляются якобы благом, чтобы поливать сад, при этом не говоря, что из-за них будут уничтожены естественный травяной покров и сокращена площадь особо охраняемой природной территории сада. Скорее всего, в будущем их осушат и построят какие-нибудь здания. Учитывая это, нужно запретить стройку трех болот, а для накопления воды восстановить рядом расположенный бездействующий садовый бассейн и засыпанный канал в защитной охранной зоне, которые раньше использовались для орошения сада, и которые не удосужилась до сих пор восстановить директор Института ботаники. Также необходимо отказаться от возведения подземной трубы, протягиваемой от речки Курен-Кулак (Поганка). Нет необходимости прокладывать трубу, нарушая целостность природной территории, ведь можно сделать всё по уму, ровно так как это было прежде запроектировано специалистами. А именно, восстановить ранее существовавший открытый магистральный арык, идущий от речки Курен-Кулак к существующему бездействующему бассейну и каналу", - считает автор.

Он также отмечает, что верхнюю часть сада нельзя превращать в общественную зону.

Верхняя часть, где собрались строить дорожки, площадки, пруды и партер, является научно-производственной зоной Ботанического сада, которую нельзя по желанию коммерсантов превращать в общественную зону. Конечно, ясно, что эту часть сада в последние годы намеренно перестали использовать для науки, вырубив растущие деревья в начале 90-х годов. Но не нужно забывать, что в советское время это были экспериментальные участки Отдела дендрологии, зеленого строительства и внедрения, там высаживались многочисленные деревья. Поэтому эту природоохранную территорию нужно использовать только в научных целях, а не превращать в общественное пространство. Общественная зона Ботсада давно создана, в нее входят имеющиеся садовые дорожки и партер с площадкой у главного входа на улице Тимирязева", - подчеркивает автор.

Он считает, что в Алматинском Ботаническом саду, который по закону является особо охраняемой природной территорией РК (ООПТ) необходимо остановить и запретить строительство планируемых капитальных новых объектов: павильонов, дорожек, прудов и площадок, влекущих за собой нарушение сохранности растительного мира и ландшафта сада.

В противном случае это будет грубым нарушением законодательства. В частности, Экологического кодекса РК (статья 7), по которому охране от уничтожения и повреждения подлежат растительность (трава), земля (почва), естественные экологические системы, а особой охране подлежат ООПТ. Нарушен будет и закон "Об особо охраняемых природных территориях РК" (статья 23), согласно ему, земли ООПТ не подлежат изъятию, и тем более важно учесть, что в земли запаса участки Ботанического сада, попадающие под строительство новых объектов, официально не переводились. Работы в саду уже практически начаты, но до сих пор нигде не опубликованы заключения государственной экологической экспертизы на строительство объектов, как и не опубликованы разрешения заинтересованных центральных уполномоченных органов: департамента экологии, МОН РК и Комитета лесного хозяйства, который отвечает за особо охраняемые природные территории. Также не опубликованы ПСД возводимых объектов, жителям были показаны лишь только картинки-эскизы из концепции. Очень жаль, что при умолчании центральных уполномоченных органов кто-то в своих интересах добрался после Кок-Жайляу, рощи Баума и до Ботанического сада", - резюмирует автор.

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