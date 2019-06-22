Главный Ботанический сад Алматы закрывают на 4 месяца для реконструкции

Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - Главный ботанический сад Алматы будет закрыт для посещений с 1 июля по 1 ноября, на период активной фазы реконструкции, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в Ботаническом саду приступили к реализации запланированных и согласованных с общественностью реконструкционных мероприятий, на проведение земляных и инженерно-технических работ получены все необходимые разрешения. На территории сада ведутся дорожные работы (мощение, прокладка сети прогулочных тропинок, засыпка экологических дорожек, кладка гранитной брусчатки), начато строительство входных павильонов (подготовка котлована, бетонные работы), продолжаются инженерно-технические работы по созданию системы полива и орошения (укладка арыков), разводка электрических сетей и монтаж систем освещения и видеонаблюдения. В зонах реконструкции проходят земляные работы с привлечением крупногабаритной и тяжеловесной строительной техники", - сообщили в Фонде Булата Утемуратова.

В фонде подчеркнули, что такие условия на территории сада могут быть небезопасны для посетителей, особенно для детей, учитывая наплыв детских групп в период летних каникул.

На начальном этапе проекта мы надеялись, что удастся оставить сад открытым для посетителей на протяжении всей реконструкции, но после консультаций с Институтом ботаники и фитоинтродукции, оценив все риски, пришли к пониманию, что в нынешних условиях невозможно гарантировать комфорт и безопасность пребывания посетителей на его территории. Огородить зоны реконструкции так, чтобы исключить возможный вред здоровью, также неосуществимо. Особую озабоченность, конечно, вызывают дети, которые приезжают в сад целыми группами. Поэтому, чтобы избежать возможных несчастных случаев, принято решение закрыть сад на период ведения интенсивных работ с 1 июля по 1 ноября. Мы приносим извинения горожанам и гостям Алматы за временные ограничения и надеемся на понимание", - прокомментировал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Также сообщается, что Фонд Булата Утемуратова объявляет набор волонтеров из числа активных горожан в группу общественного контроля, которая будет периодически проверять ход реконструкции, также планируется привлечь Общественный совет при акимате Алматы. Желающие войти в состав группы общественного контроля могут подать заявку по электронной почте на адрес botsad.volonter@utemuratovfund.org.

Напомним, что реконструкция Главного ботанического сада Алматы была начата в 2018 году. Инициатором проекта выступил Фонд Булата Утемуратова по запросу от Института ботаники и фитоинтродукции при поддержке акимата Алматы.

Во-первых, не будем забывать, что Ботанический сад - это научная природоохранная территория, а не общественное пространство для развлечений. Алматинцы приходят на прогулку в сад, чтобы насладится тишиной природы от городского шума, загазованности и замурованных в брусчатку акиматом улиц, лишенных многих газонов, где теперь стало нечем дышать и невозможно находиться. Во-вторых, в Ботаническом саду категорически нельзя сносить верхний плодородный грунт и естественный травяной покров ради строительства новых дорожек, площадок, прудов и павильонов. Территория сада взята под охрану государства не для того, чтобы любой желающий делал там, что захотел", - пишет на портале yvision.kz житель города, называющий себя патриотом Алматы.

Автор напомнил, что в Ботаническом саду задумано построить три новых павильона, которые будут одновременно выполнять роль входа, касс, туалетов и кафе с торговыми лавками. Особую тревогу у алматинцев вызывает идея строительства южного павильона со стороны проспекта Аль-Фараби, который является очень загруженной загазованной автомагистралью. От загрязнений и шума Ботанический сад спасают густые ряды деревьев вяза и клена, высаженные вдоль его ограждения. По мнению автора, при строительстве павильона, коммуникаций и площадки часть из них будет вырублена, так же как и снесен естественный травяной покров.

Также горожанин обосновал свой протест в отношении строительства других павильонов и объектов.

Также остается неясным, кому будут принадлежать эти три новых павильона. Нигде в СМИ не сказано, что они будут, например, отданы в дар и оформлены в собственность Института ботаники и интродукции (Ботанический сад). В то же время уже заявлено, что после реконструкции стоимость входа в сад будет повышена . Почему повышена, не сообщается, но, возможно, с появлением павильонов Ботанический сад поставят в финансовую зависимость от частного владельца павильонов, и платить за их обслуживание должны будут алматинцы за счет стоимости билетов", - пишет автор поста.

В верхней части сада в дополнение к возведению многочисленных новых дорожек, натуральный травяной покров будет уничтожен ради строительства трех далеко немаленьких прудов и площадки рядом с ними.

Работы в саду уже практически начаты, но до сих пор нигде не опубликованы заключения государственной экологической экспертизы на строительство объектов, как и не опубликованы разрешения заинтересованных центральных уполномоченных органов: департамента экологии, МОН РК и Комитета лесного хозяйства, который отвечает за особо охраняемые природные территории. Также не опубликованы ПСД возводимых объектов, жителям были показаны лишь только картинки-эскизы из концепции. Очень жаль, что при умолчании центральных уполномоченных органов кто-то в своих интересах добрался после Кок-Жайляу, рощи Баума и до Ботанического сада", - резюмирует автор.

Стоит отметить, что под указанным сообщением на сайте Kazakhstan Today PR-менеджер Фонда Булата Утемуратова Еркин Удербай оставил длинный комментарий, упрекнув авторов информационного сообщения и интернет-поста в предвзятости к проекту реконструкции, оставив в стороне конституционное право каждого гражданина на свободное выражение своего мнения.

По словам автора комментария, "спонсор проекта - благотворительный Фонд Булата Утемуратова - с самого начала реконструкции Главного ботанического сада Алматы провел пять общественных слушаний по проекту, на которых каждый заинтересованный мог открыто высказать свое мнение как о проекте в целом, так и его частях. Эти слушания всякий раз анонсируются на страницах проекта в социальных сетях, а при этом автор и возмущающиеся алматинцы на них ни разу замечены не были".

Между тем, неравнодушные к проблеме алматинцы не всегда могут отследить страницы многочисленных проектов в соцсетях. Широкого освещения в СМИ предстоящие слушания не получили, в этом мы убедились, дополнительно изучив интернет-пространство. Большинство информационных сообщений о предстоящей реконструкции были написаны уже постфактум. Именно после них и стали появляться альтернативные мнения тех, кто не разделяет идею о реконструкции сада.

Вместе с тем Еркин Удербай в своем комментарии отвечает на ряд поднятых в сообщении вопросов. В частности, он отрицает, что входные павильоны превратят Ботанический сад в пространство для развлечений. По его заверению, "они облегчат доступ в сад желающим посетителям. Ведь не каждому алматинцу удобно заходить в сад с улицы Тимирязева, тогда как с тремя павильонами у гостей сада будет выбор, с какой стороны в него попасть, и из какой части сада его покинуть".

Также он заявил, что "в процессе реконструкции не будет спилено ни одно дерево", а "деревья, отделяющие сад в южной части от проспекта аль-Фараби, а в западной - от выставочного центра "Атакент", продолжат выполнять свою функцию, будут и дальше защищать сад от шума и газов".

Кроме того, представитель Фонда уверил, что "из-за строительства входных павильонов никакие земли не будут отчуждаться". Три павильона, которые будут построены, как часть Ботанического сада, будут к нему же и относиться, и будут переданы Институту ботаники и фитоинтродукции по завершении строительства.

Для Фонда Булата Утемуратова реконструкция Ботанического сада - социальный проект, полностью благотворительный, он не собирается владеть ни павильонами, ни чем-либо еще на территории Ботанического сада, и никакую коммерческую выгоду от этого проекта ни Фонд, ни компании-доноры Фонда извлекать не собираются. Мнение автора о том, что туалеты и кофейни во входных павильонах не нужны, мы уважаем, поскольку он, безусловно, имеет на него право. А другие люди имеют право считать, что туалеты и кофейни в павильонах нужны, о чем не раз говорилось на общественных слушаниях и писалось в рекомендациях алматинцев, когда мы собирали их посредством страницы проекта по реконструкции в социальных сетях", - написал представитель Фонда.

Kazakhstan Today со своей стороны сделает все возможное для участия в общественном контроле за сохранностью уникальной природоохранной зоны и достояния граждан страны и будет информировать читателей о ситуации с Ботаническим садом.

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