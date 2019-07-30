Реконструкция Ботанического сада в Алматы вызывает вопросы

Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - Корреспонденты агентства в рамках пресс-тура ознакомились с ходом реконструкции Ботанического сада Алматы.

Напомним, Ботанический сад с 1 июля закрыт для посетителей в связи с активной фазой реконструкции. Ознакомить с проводимыми в саду работами представителей СМИ и общественности вызвались сотрудники Института ботаники и фитоинтродукции Комитета науки Министерства образования и науки РК и Фонда Булата Утемуратова, который и занимается реконструкцией.

По закону РК любая реконструкция в природоохранных зонах осуществляется только после положительного заключения экспертов Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Корреспонденты поинтересовались у представителей фонда, есть ли положительные заключения экспертов. Как выяснилось, разрешения есть, но выданы они управлением градостроительного контроля Алматы (ГАСК). Участвовали ли в согласовании проектов ведомства, отвечающие за экологию и охрану природных ресурсов, неизвестно.

"У нас есть положительные заключения экспертизы проектов. Проводились общественные слушания и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС - предназначена для выявления характера, интенсивности и степени опасности влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения). К настоящему моменту получены одобрения по всем трем входным павильонам. Будет реконструкция входного северного павильона со стороны улицы Тимирязева, будут возведены новые павильоны со стороны Аль-Фараби (южный), и со стороны "Атакента" (западный). Получено положительное заключение теплосети, по реконструкции наружных сетей, по благоустройству сетей и по второй очереди забора воды с реки Керенкулак. По проекту забора реки мы пока еще ждем заключение", - сказал директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

Как уточнили в пресс-службе Института ботаники и фитоинтродукции, для более эффективного планирования и распределения ресурсов проект реконструкции был разделён на этапы.

Это позволяет реализовать работы в более короткие сроки. Необходимо успеть до холодов завершить чувствительные к температуре работы. Разрешения выдаются поэтапно и по всем этапам они получены", - заверили в пресс-службе.

Между тем, строительство теплосетей и бурение скважин оказывают разного рода воздействие на объект. Суммарная оценка позволила бы сделать выводы о реальном влиянии работ на уникальные виды растений, представленные Ботаническом саду. Учитывали ли этот момент в ГАСК при выдаче разрешений, и была ли проведена суммарная оценка, также осталось неизвестным.

Руководство Ботанического сада заверяет, что в процессе реконструкции ценные экземпляры флоры не пострадают, поскольку они растут на территории, недоступной посетителям.

Территория ботанического сада составляет 103 гектара, а активная зона, которая будет в большей степени подвергаться реконструкции, составляет 15 гектаров. Это общественная зона. Мы не должны забывать, что Ботанический сад - это не парк. Это в первую очередь научная производственная база, где хранятся уникальные виды растений, флора. Проводится научная работа. На большую часть территорий доступ обычным гражданам будет закрыт во избежание повреждений уникальной флоры", - сказал Айтмагамбетов.

Он отметил, что в рамках реконструкции не будут строить дополнительные пешеходные дорожки, а просто восстановят существующие.

"Согласно плану реконструкции будет реконструировано более 50 тыс. квадратных метров пешеходных троп и дорожек. Если бы вы сравнили тот план коммуникаций, который существовал до нашего проекта реконструкции, с планом реконструкции сейчас, то вы бы увидели, что никаких дополнительных дорожек фонд строить не собирается. Речь идет только о реконструкции, восстановлении того дорожного покрытия, тех пешеходных троп, которые существовали до настоящего момента", - заверил он.

Директор фонда также обосновал необходимость организации трех входов в Ботанический сад.

План Ботанического сада был разработан в 1932 году. И согласно этому плану, мы увидели, что с западной стороны, со стороны "Атакента" уже тогда планировался вход. Просто этот вход тогда никто не сделал. Мы решили сейчас восстановить оригинальную схему. Что касается Аль-Фараби, если вы посмотрите сейчас, существует один вход, люди в него заходят и через него выходят. То есть второй вход со стороны Аль-Фараби, позволит пересекать Ботанический сад с севера на юг, чтобы не возвращаться к одному и тому же. Южный партер - это заброшенная сторона. Там был валежник, никакой научно-производственной базы с южной стороны нет. Как раз эта южная сторона, будет предназначена в большей степени для прогулок. Там сейчас травянистый покров, он будет меняться на другой травянистый покров, который будет имитировать различные ландшафтные зоны Казахстана. Тюльпаны, маки, ковыль", - проинформировал Айтмагамбетов.

По его словам, предполагается высадить более тысячи новых деревьев и около 30 тыс. кустарников.



Фонд не работает самостоятельно. Мы работаем в плотном взаимодействии со специалистами Института ботаники и фитоинтродукции. Со стороны института есть кураторы, которые отвечают за определенные участки и этапы реконструкции. Ни одно растение не будет высажено без консультации со специалистами. Основной принцип, который мы с прошлого года декларировали, - не навреди. Мы твердо пообещали, что ни одно дерево срублено не будет. Этого принципа мы до сих пор придерживаемся", - подчеркнул директор фонда.

Между тем, журналисты обратили внимание, что в вырытых траншеях видны корни деревьев. По словам директора Института Гульнары Ситпаевой, это не вредит зеленым насаждениям.

От корневой системы траншеи, как минимум, на полметра находятся. А если даже близко, то это великовозрастные растения, устойчивые, которым даже незначительная оголенность не повредит. А в целом, концепция такая, как можно дальше, стараться не повредить растения", - сказала Гульнара Ситпаева.

По мнению кандидата биологических наук, старшего преподавателя кафедры ботаники и экологии КазНУ имени аль-Фараби Гульжан Ерубаевой, расстояние от деревьев до траншей должно быть не менее метра.

Она объяснила, что корневая система растений делится на мочковатую и стержневую.

Стержневая уходит вглубь, в почву. А мочковатая распределяется по всей поверхности, может находиться от ствола дерева на расстоянии 2-3 метров. Если это древесные формы, как правило, корневая система занимает площадь минимум 2 метра вокруг себя, в диаметре. Как правило, метра полтора, два не рекомендуют ничего такого делать вокруг дерева, если оно высокое. Должна обязательно в метре быть защитная лунка", - прокомментировала Гульжан Ерубаева.

По ее словам, рытье траншей в непосредственной близости от деревьев может навредить им - дерево может заболеть и станет уязвимым к вредителям. Степень влияния, в первую очередь, зависит от формы, вида дерева и степени повреждения, от того, какая площадь корневой системы задета. Биолог добавила, что последствия могут быть и более плачевными - вплоть до гибели дерева.

Корреспонденты агентства поинтересовались у строителей, проводился ли инструктаж по правилам поведения в особо охраняемых зонах, на что получили отрицательный ответ. Между тем, менеджер по коммуникациям фонда Еркин Удербай опроверг слова строителей.

Изначально при работе с каждым новым подрядчиком мы указываем на особый статус проекта и призываем их к бережному отношению к растениям в Ботаническом саду. Со своей стороны проводим регулярный контроль за соблюдением принципов бережной реконструкции, кураторы от Института ботаники и фитоинтродукции также следят каждый за своим участком", - сказал он.

Напомним, Институт ботаники и фитоинтродукции был организован в 1932 году. Он включает в себя Главный Ботанический сад площадью 103,6 гектара, и филиалы: Астанинский, Жезказганский и Илийский ботанические сады. Главному Ботаническому саду РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции" КН МОН РК, его филиалам Жезказганскому и Илийскому ботаническим садам присвоен статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Согласно закону, Государственный Ботанический сад - особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Последний раз реконструкция в Ботаническом саду проводилась в 1956 году. С тех пор никаких капитальных вложений в него не было. За это время устарели системы водоснабжения, орошения, канализации и, в связи с дефицитом воды, жизнь многих редких растений находится под угрозой. По мнению руководства института, без реконструкции проводить исследования становится все сложнее.

Напомним, реконструкцию сада в 2015 году собирался провести бизнесмен Сержан Жумашев через созданный им "Фонд развития Ботанического сада". Он предложил спонсировать реконструкцию Ботанического сада и построить со стороны проспекта Аль-Фараби Музей искусств. Одним из условий в реализации проекта была организация на территории музейного комплекса школы-студии современного искусства. Другим условием была передача соответствующего земельного участка в аренду без права выкупа и изменения целевого назначения. Однако в связи с общественными волнениями постройка музея в Ботаническом саду была приостановлена.

В 2018 году Институт ботаники и фитоинтродукции обратился с просьбой о реконструкции ботанического сада города Алматы в фонд Булата Утемуратова. 28 июня 2018 года прошли первые слушания с участием членов Общественного совета Алматы, журналистов и активистов. Тогда была представлена концепция реконструкции. Спустя три месяца, в сентябре, были проведены следующие слушания, на которых уже был представлен план реконструкции Ботанического сада с учетом пожеланий алматинцев.

Ботанический сад уже начали реконструировать, когда появилось много недовольных проектом реконструкции. Жители Алматы считают, что на обсуждение проекта было отведено слишком мало времени, и они не успели в должной мере изучить его и выразить свое мнение. Спустя время в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Ботанический сад нужно спасать от реконструкции . Горожане уверены, что проводимые работы погубят "лёгкие" Алматы, сделав их коммерческим проектом.

Открытие входных павильонов для посетителей запланировано на конец октября этого года, но чем обернется для города реконструкция Ботанического чада, станет известно только следующей весной, когда ее полностью завершат.

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