Система Orphus

В Минэнерго опровергли информацию о гибели Бозумбаева

28.06.2019, 10:56 12097
В Минэнерго опровергли информацию о гибели Бозумбаева
Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - В Минэнерго опровергли информацию о гибели главы ведомства Каната Бозумбаева, передает Kazakhstan Today.
 
Информация о том, что министр энергетики РК Канат Бозумбаев попал в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, прозвучала в эфире одной из радиостанций.
 

Данная информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ действительности. На данный момент министр энергетики РК находится в полном здравии на рабочем месте, выполняет свои непосредственные функциональные обязанности и поручения руководства страны", - заявили в пресс-службе ведомства.

 
В Минэнерго рекомендовали представителям СМИ обращаться к первоисточнику и проверять подлинность информации.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая