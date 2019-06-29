В Минэнерго опровергли информацию о гибели Бозумбаева

Информация о том, что министр энергетики РК Канат Бозумбаев попал в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, прозвучала в эфире одной из радиостанций.
Данная информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ действительности. На данный момент министр энергетики РК находится в полном здравии на рабочем месте, выполняет свои непосредственные функциональные обязанности и поручения руководства страны", - заявили в пресс-службе ведомства.
В Минэнерго рекомендовали представителям СМИ обращаться к первоисточнику и проверять подлинность информации.
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