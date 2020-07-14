В Минздраве вспоминают медработников, скончавшихся от коронавируса

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - В День национального траура в Министерстве здравоохранения поименно вспоминают медработников, скончавшихся от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Жертвами коварной и неизученной еще болезни стали больше 375 наших соотечественников, в том числе медицинские работники - сотрудники провизорных, инфекционных, карантинных и модульных стационаров", - сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что это огромная и невосполнимая потеря для страны и отечественного здравоохранения. Каждый из них представлял особую ценность, как человек, профессионал, гражданин.

Сегодня в МЗРК вспоминают всех поименно:

- заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей" (ВКО) Буланов Бекжан Серикбосынович, 1974 года рождения;

- кандидат медицинских наук, Ассистент кафедры факультетской терапии в НАО "Медицинский университет Семей", врач гастроэнтерологического отделения Университетского госпиталя Баркибаева Нургуль Рамазановна, 1970 года рождения;

- младший медицинский персонал в КГП на ПХВ "Поликлиника 3" города Экибастуза (Павлодарская область) Мукашева Айгерим Какимовна, 1971 года рождения;

- медицинский работник среднего звена в ТОО "Поликлиника 1" (Павлодарская область) Шарипова Гульбаршин Хасеновна, 1960 года рождения;

- медицинский работник среднего звена в КГП на ПХВ "Павлодарский областной центр психического здоровья" Лошманова Ольга Васильевна, 1972 года рождения;

- сотрудник Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, санитар Центра морфологических исследований (Алматы) Меркуленко Владимир Павлович, 1959 года рождения;

- медицинский работник среднего звена Байганинской районной больницы (Актюбинская область) Егеубай Кулай, 1965 года рождения;

- врач филиала Араломорской противочумной станции РГП на ПХВ Национального научного центра особо опасных инфекций МЗ РК (Кызылординская область) Айсауытов Болатбек Накибаевич, 1968 года рождения;

- врач Центральной районной больницы поселка Узынагаш (Алматинская область) Алашбаев Бегалидин Байжонович, 1984 года рождения;

- врач ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" (Акмолинская область) Исаев Олег Николаевич, 1967 года рождения;

- медицинский работник среднего звена в ГКП на ПХВ Егиндыкольская районная больница (Акмолинская область) Байгабулова Сауле Олжабаевна, 1974 года рождения;

- врач ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Нур-Султана Кожагалиев Олжабай Мусаипович, 1959 года рождения;

- врач-хирург ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" города Шымкента Малибеков Жанибек Жумашевич, 1967 года рождения;

- младший медицинский персонал КГП "Узункольская районная больница" (Костанайская область) Макарова Тамара Георгиевна, 1978 года рождения;

- медицинская сестра школы № 9 КГП "Житикаринская районная больница" (Костанайская область) Новоселова Елена Анатольевна, 1965 года рождения;

- инфекционист консультативно-диагностического отделения Атырауской областной больницы №2 Даулетов Жумабек Багитович, 1956 года рождения (стаж более 38 лет);

- секретарь Атырауского областного кардиологического центра Папузина Елена Яковлевна, 1963 года рождения (стаж 22 года);

- врач рентгенолог Атырауской областной больницы Султангалиев Гадлет Мамбетжанович, 1954 года рождения (стаж 38 лет);

- руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области, главный государственный санитарный врач Алматинской области Баймухамбетов Кайрат Кажиманович, 1964 года рождения;

- главный специалист отдела организационно-правовой работы и мониторинга Бухаржырауского районого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Айжигитов Бакберген Сагымкожаевич, 1963 года рождения;

- заведующий Центром эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкента Курекбаев Бауыржан Ордабекович, 1960 года рождения;

- врач Центра эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкента Мамаев Хасым Махмудович, 1959 года рождения;

- врач ГКП на ПХВ "Городской больницы №2" города Шымкента Садиев Орынбасар Алипбекович, 1950 года рождения;

- фельдшер ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинский помощи" города Шымкента Ауельбаев Тимур Айдарханович, 1976 года рождения;

- старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" города Шымкента Альмаханова Кафиза Батырхановна, 1961 года рождения;

- заведующая отделом ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" города Шымкента Абдикулова Мариям Кабылбековна, 1966 года рождения;

- старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" города Шымкента Байменова Гаухар Аштаевна, 1970 года рождения;

- заведующая отделом ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" города Шымкента Тажденова Агзипа Насыровна, 1962 года рождения.

С особенной болью в эти дни я узнаю об уходе из жизни своих коллег - врачей и медицинских работников, которые лицом к лицу столкнулись и до последнего боролись со страшной и непредсказуемой угрозой. Коронавирус становится причиной смерти самых лучших казахстанских врачей и медсестер, потеря эта невосполнима. Они самоотверженно следовали долгу до самого конца. Для нас они навсегда останутся героями", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

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