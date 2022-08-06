В Москве наградят преподавателей-русистов из Казахстана

МОСКВА. 5 АВГУСТА - 8 августа представители Россотрудничества и Русской гуманитарной миссии поздравят участников международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Десять преподавателей из Казахстана получат долгожданные награды в Россотрудничестве.

Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Конкурс профессионального мастерства учителей русского языка и литературы, работающих в школах с преподаванием на казахском и/или русском языках, стартовал в феврале 2022 года и проходил в два этапа. В первом туре участники представили эссе на тему "Мой путь в профессию". По итогам были выбраны 36 педагогов-русистов, для которых в мае в столице Казахстана прошел мастер-класс. В течение трех дней своим методическим опытом с коллегами делились представители Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), а также практики, имеющие значительный опыт преподавания русского языка в полиэтнической среде.

Во втором туре педагогического конкурса преподавателям - авторам лучших эссе было предложено представить фрагменты видеозаписей открытого урока. В результате были отобраны 10 финалистов, главным призом для которых стала поездка в Москву: с 8 по 13 августа лучших в профессии ждет насыщенная культурно-экскурсионная программа, включающая знакомство с главными достопримечательностями российской столицы.

Финалисты конкурса и представители Казахстана посетят павильон № 11 "Казахстан" на ВДНХ, а также примут участие в онлайн-конференции на тему гуманитарного сотрудничества, которая будет проходить в павильоне "Арт. Техноград" (строение 318). Участники мероприятия смогут ознакомиться с множеством уникальных экспозиций в Выставочно-торговом центре Республики Казахстан.

Торжественная церемония награждения победителей международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты" пройдет 8 августа в центральном аппарате Россотрудничества.