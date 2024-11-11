10.11.2024, 19:19 21991
В МВД обратились к участникам дорожного движения
Фото: Polisia.kz
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов страны Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения c рекомендациями и предупреждением, сообщает Polisia.kz.
В настоящее время полицейские помогают водителям и пассажирам на трассах столицы, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай, где наблюдается нестабильная погода.
Из-за метели и гололеда могут возникнуть опасные ситуации на дорогах. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности всех участников движения настоятельно призываем вас соблюдать ПДД. Учитывая ухудшение видимости, просим не превышать скорость. Не совершайте резких маневров и соблюдайте безопасную дистанцию. Водителям надо быть предельно внимательными при появлении пешеходов. Важно проверить техническое состояние вашего автомобиля, установить зимние шины, которые обеспечат необходимое сцепление с дорогой. В случае резкого ухудшения погодных условий избегайте поездок на дальние расстояния. Следите за SMS-оповещениями и информацией на официальных источниках", - обратились к водителям полицейские.
В случае аварийных ситуаций или задержки движения в МВД рекомендуют обратиться в службу экстренной помощи по номеру 112 и полицию по номеру 102.
Напомним, из-за метели, гололеда и сильного ветра в 5 областях Казахстана временно ограничили движение на трассах. Утром синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана.
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10.11.2024, 17:48 25776
В 5 областях Казахстана временно ограничили движение на трассах
Фото: Минтранс РК
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Усть-Каменогорск. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской и Абайской областях из-за непогоды временно ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта, сообщает АО "НК "КазАвтоЖол".
В ВКО движение ограничили с 17.00 10 ноября на следующих участках:
- трасса Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, участок с. Предгорное - г. Шемонаиха (1123-1191 км);
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, участок г. Шемонаиха - границы РФ (1194-1212 км);
- трасса Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, участок п. Белоусовка - г. Риддер (15-105 км).
В Абайской области в связи с ухудшением погодных условий с 17.30 10 ноября вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Омск - Майкапшагай, от села Калбатау до села Кокпектик (910-1002 км).
Ориентировочно движение на участках будет открыто в 06.00 11 ноября.
Также движение ограничат:
- В Павлодарской области с 18.30 10 ноября до 06.00 11 ноября для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Омск - Майкапшагай, от поселка Кенжеколь до границы с областью Абай (427-587 км);
- В Северо-Казахстанской области с 19.00 10 ноября до 06.00 11 ноября для всех видов автотранспорта на участке автодороги Мамлютка - Костанай, от города Мамлютка до границы Костанайской области (0-180 км);
- В Костанайской области с 19.00 10 ноября до 06.00 11 ноября для всех видов автотранспорта на участке автодороги Мамлютка - Костанай, от границы СКО до поселка Узынколь (180-250 км).
Напомним, утром синоптики объявили штормовое предупреждение почти во всех регионах Казахстана.
10.11.2024, 11:21 39051
Почти 190 грузовиков снега вывезли за ночь из Астаны
Фото: Акимат Астаны
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане снегоуборочную технику перевели на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба акимата столицы.
В уборке снега задействованы более 1,2 тыс. единиц спецтехники и 2400 дорожных рабочих.
За прошедшую ночь с 9 на 10 ноября из города вывезено 2400 кубометров снега, это 188 рейсов большегрузов. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме в несколько смен. Снегоочистительные работы ведутся бесперебойно", - сообщили в акимате.
В первую очередь чистят участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.
В акимате также обратились к горожанам и гостям столицы с просьбой быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.
Напомним, штормовое предупреждение объявили почти во всех регионах Казахстана. В 15 областях ожидаются метель, гололед и сильный ветер.
10.11.2024, 10:00 42111
Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили почти во всех регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана.
В Астане сегодня ожидается переменная облачность, снег, временами сильный, метель, гололед. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем около 0 градусов.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.
В Абайской области низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 25 метров в секунду.
В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду.
В Актюбинской области ожидаются гололед, ночью низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду. В Актобе гололед, ветер западный, до 15-20 метров в секунду.
В Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 17-22 метра в секунду.
В Жамбылской области ожидается туман, ночью на востоке, в горных районах гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.
В Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. В Талдыкоргане ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
В Карагандинской области ожидаются временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду.
В Костанайской области ожидается метель, днем гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.
В Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере области 15-20, днем 15-20 метров в секунду.
В Мангистауской области и Актау ожидается туман.
В Павлодарской области ожидается снег, метель, гололед, днем осадки в виде дождя и снега, метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.
В Улытауской области ожидается ветер юго-западный, 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду.
08.11.2024, 15:00 118491
Правозащитник раскритиковал игнорирование несогласия казахстанцев с переводом времени Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Юрист общественного фонда "Международная правовая инициатива", правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса, передает корреспондент.
Я думаю, что введение единого часового пояса путем принятия постановления правительства, точнее путем принятия изменений в постановление правительства без широкого обсуждения и явной доказанной пользы, - все это является результатом ущербности нашей демократической правовой системы", - сказал эксперт.
По его словам, Казахстану нужен механизм контроля за такими абсурдными и опасными действиями правительства, как перевод времени на час назад, так как в последние пару лет в обществе возникает много недовольств из-за кулуарных решений, которые потом навязываются всему населению.
Более того, Амангельды Шорманбаев подчеркнул, что парламент имеет законодательную инициативу внести проект закона и принять закон о разделении часовых поясов, и правительство будет обязано его исполнять.
Также правозащитник прокомментировал заявления министров о том, что у населения Казахстана не возникло проблем после смены часового пояса.
Отсутствие эффекта перевода времени - это ложь, и мы все это видим. Государство не может вводить меры ограничения, аргументируя тем, что нужно посмотреть, как это повлияет на население, государство должно иметь конкретные цели. Статья 39 Конституции РК говорит о том, что права человека могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо. То есть часовой пояс можно было поменять только при наличии уже имеющегося вреда, доказанного учеными", - объяснил юрист.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября.
08.11.2024, 12:06 122926
Переезды казахстанцев в Алматы, Астану и Шымкент приводят к коммунальному коллапсу - депутат
По данным Бюро нацстатистики, за первое полугодие сократилось население 16 регионов, за исключением Алматинской области и трех городов республиканского значения
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Нурлан Ауесбаев заявил о значительном превышении демографической емкости Алматы, Астаны и Шымкента, вследствие которого крупнейшие города Казахстана сталкиваются с коммунальными проблемами, передает корреспондент агентства.
По территории мы можем расширить и Алматы, и Шымкент, и Астану, но природные ресурсы не безграничны. По подсчетам ученых, демографическая емкость Шымкента не может превышать 600 тысяч человек, для Алматы - 1,2 млн, для Астаны - это немногим больше миллиона. Но уже сегодня эти показатели выше, а потому периодически возникают перебои с подачей воды и электричества", - сказал мажилисмен.
По данным Бюро национальной статистики, за первые два месяца этого года отмечался отток из десяти регионов страны, а за первые полгода сократилось население уже 16 регионов, за исключением Алматинской области и трех городов республиканского значения. Причем эти цифры растут: численность переезжающих в течение года выросла почти в 2 раза.
По мнению депутата, чаще всего нужда в переезде возникает от безысходности, проблем, которые не решаются десятилетиями. Люди делают это в поисках лучшей жизни.
Нурлан Ауесбаев подчеркнул, что наибольшая убыль населения наблюдается в трех областях страны - Северо-Казахстанской, Абайской и Жетысуской. По сведениям из открытых источников, за последние 20 лет население СКО не увеличивалось ни разу.
Чаще всего процессы урбанизации и миграции в мире подстегиваются промышленным развитием. Сначала развивается производство, создаются рабочие места, затем в такие регионы тянется рабочая сила. У нас же стихийные переезды зачастую ничем не обоснованы и лишь усугубляют социальную напряженность и приводят к росту нагрузки на инженерные и социальные сети", - отметил мажилисмен.
Вместе с тем качество занятости в Астане, Алматы и Шымкенте, куда стремятся казахстанцы, остается низким. При этом бедность горожан растет, особенно на дачных территориях. По официальной статистике, во втором квартале 2024 года число безработных в Астане составило 32,1 тысячи человек, в Алматы - 52,7 тысячи, в Шымкенте - 22,4 тысячи человек.
Программа добровольного переселения жителей с юга на север, которая стартовала с 2017 года, не дала результатов. Таковы итоги научного трехлетнего исследования. На север прибыли специалисты другой квалификации, а не той, в которой регион испытывает дефицит. Безработные, закредитованные, малообеспеченные граждане южного региона переселились на север с целью исправить свое положение, но оказались там невостребованными. К тому же там другой менталитет. И как сообщалось в СМИ, дома для них были слишком холодными, так как были построены с нарушениями", - дополнил депутат.
По словам Нурлана Ауесбаева, с 2017 по 2021 годы с юга в Северо-Казахстанскую область переселились 12 тысяч человек, 2 тысячи из них вернулись обратно. Никакого видимого результата программа не принесла. Искусственно проблему никак не решить, и единственное, что нужно сделать, считает мажилисмен, - это создать условия для жизни во всех областях, чтобы у казахстанцев не было желания переезжать.
Депутаты предложили разработать политику стимулирования повышения демографии в разрезе регионов: определить одно главное направление развития промышленности, учитывая специфику каждого региона (а также в разрезе каждого населенного пункта) и актуализировать концепцию государственной демографической политики РК, принятую в 2000 году.
Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что население в Алматинской агломерации к 2030 году составит 4,5 млн человек.
Стоит отметить, что высокий спрос на жилье в крупных городах Казахстана сопровождается хаотичной высотной застройкой, пробками на дорогах, загрязненным воздухом, дефицитом воды, нехваткой мест в детских садах и школах, недостаточной мощностью коммунальных сетей - такие проблемы на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне — это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
08.11.2024, 11:55 123766
Использовать диких животных в цирках запретят в Узбекистане
Запрет коснется как государственных, так и передвижных цирков
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Ташкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане с 1 января 2025 года вступит в силу запрет на использование диких животных в цирковых представлениях, сообщает telegram-канал UzA.
Запрет коснется как государственных, так и передвижных цирков. Кроме того, физическим лицам запретят держать диких животных в неволе.
Животные, внесенные в соответствующий список, смогут содержаться только в зоопарках и специализированных питомниках (таких как террариумы, океанариумы, серпентарии), которые созданы юридическими лицами и имеют разрешение Министерства экологии", - говорится в информации.
Дикие животные, находящиеся у физических лиц и содержащиеся в цирках и шапито в Узбекистане, будут передаваться в реабилитационные центры.
Напомним, в Казахстане с 1 марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
Читать: https://www.kt.kz/rus/crime/v_atyrauskoy_oblasti_sobaku_zazhivo_sozhgli_sud_vynes_1377970354.html
Тем не менее в стране регулярно происходят случаи жесткого обращения с животными, в том числе дикими.
В мае прошлого года у жителя Алматинской области изъяли двух пятимесячных львят. Президент казахстанского общественного фонда защиты животных "KARE - Забота" Юлия Коваленко рассказала, что это не первый случай, когда у казахстанцев во дворах содержатся львы, крокодилы и другие дикие животные. Чаще всего их забирают из дикой природы в передвижные цирки и домашние "зоопарки". Ими также незаконно торгуют на черном рынке.
В Казахстане до сих пор нет запрета на использование животных в цирковых представлениях и в дельфинариях.
08.11.2024, 10:40 125946
В Рудном произошли аварии на теплосетях
Фото: Акорда
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Рудный. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном произошел прорыв на теплотрассе в частном секторе по улице Топоркова. 198 абонентов были отключены от теплоснабжения. Ситуацию прокомментировали в акимате города.
Как сообщили в акимате, прорыв произошел ночью на внутриквартальных сетях частного сектора. Утром повреждение устранили и запустили квартальный трубопровод в работу.
Сообщается, что сегодня утром произошла еще одна авария. Около 06.00 повреждение зафиксировали также на внутриквартальных сетях частного сектора по улице Строительная. Были отключены 27 абонентов.
В настоящее время все внутриквартальные сети восстановлены, все работает в штатном режиме. Тепло подали уже всем абонентам", - проинформировали в акимате.
08.11.2024, 09:27 115926
Сдвинут ли в Астане рабочее время на час назад из-за ранней темноты, ответил аким
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями аким Астаны Женис Касымбек ответил на вопрос о возможности передвинуть рабочее и учебное время на час назад, чтобы жители не возвращались домой в глубокой темноте.
Это все надо обсуждать с людьми. Это ваше предложение такое - кому-то не понравится, я уверен. Поэтому однозначное решение, которое всех устроит, невозможно принять. Кому-то удобно так, кому-то по-другому. В городе много людей живет", - сказал Женис Касымбек.
По его словам, в настоящее время данный вопрос в Астане не рассматривается.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?