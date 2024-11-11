Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили почти во всех регионах Казахстана

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет - Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана.





В Астане сегодня ожидается переменная облачность, снег, временами сильный, метель, гололед. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем около 0 градусов.





В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.





В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.





В Абайской области низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 25 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду.





В Актюбинской области ожидаются гололед, ночью низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду. В Актобе гололед, ветер западный, до 15-20 метров в секунду.





В Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.





В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 17-22 метра в секунду.





В Жамбылской области ожидается туман, ночью на востоке, в горных районах гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.





В Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. В Талдыкоргане ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.





В Карагандинской области ожидаются временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду.





В Костанайской области ожидается метель, днем гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.





В Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере области 15-20, днем 15-20 метров в секунду.





В Мангистауской области и Актау ожидается туман.





В Павлодарской области ожидается снег, метель, гололед, днем осадки в виде дождя и снега, метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.





В Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.





В Улытауской области ожидается ветер юго-западный, 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду.