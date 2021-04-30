В МВД прокомментировали сообщение об ограничении выезда казахстанцев за границу

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Очередной фейк об ограничении выезда казахстанцев за границу рассылают пользователи соцсетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Комитете миграционной службы МВД РК заявили, что распространяемая информация ложная и противоречит пункту 2 статьи 21 Конституции Республики Казахстан, которая гласит: "Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. Граждане Республики имеют право беспрепятственного возвращения в Республику", сообщает Polisia.kz

В последнее время участились случаи распространения ложной информации со ссылкой на МВД и руководство ведомства. Эти сообщения вводят население в заблуждение. В связи с этим сообщаем, что актуальная и достоверная информация публикуется Министерством внутренних дел на официальном сайте и ведомственном портале Polisia.kz, а также на аккаунтах в соцсетях. Советуем гражданам проверять подлинность того или иного сообщения, просмотрев вышеуказанные ресурсы", - отметила пресс-секретарь министра внутренних дел Айгерим Уразалиева.

В МВД напомнили, что за распространение недостоверной информации в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК предусмотрена ответственность.

Напомним, в Казнете распространилось сообщение, что МВД якобы запретит выезжать казахстанцам за границу чаще, чем раз в год.

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