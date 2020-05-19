В населенных пунктах Туркестанской области из подтопленных 1030 жилых домов вода полностью откачана - КЧС

Туркестан. 18 мая. Kazakhstan Today - В населенных пунктах Туркестанской области из подтопленных 1030 жилых домов вода полностью откачана, передает Kazakhstan Today.

Благодаря проведенным работам спасателей, работников местных исполнительных органов по откачке воды площадь затопленной территории за прошедшие сутки уменьшилась на 1100 гектаров и составляет 3100 гектаров. Наряду с этим в населенных пунктах Нурлыжол, Фирдоуси, Оргебас, Достык и Женис из подтопленных 1030 жилых домов вода полностью откачана. Остаются подтопленными 56 дворовых и садовых участков", - сообщает Комитет по ЧС МВД РК.

Работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются в круглосуточном режиме. В них задействованы силы и средства МВД, МО, МИО и МЧС Узбекистана в количестве 1475 человек, 219 единиц техники, 13 плавсредств, 207 мотопомп.

На сегодняшний день откачано более 6,2 млн кубометров воды. Возведены временные дамбы общей протяженностью 22 километра, уложено свыше 87 000 мешков и для отвода воды установлены 3 коллектора.

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