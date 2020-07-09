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В Нур-Султане частично перекрыта улица Дуйсенбаева

08.07.2020, 10:40 6454
В Нур-Султане частично перекрыта улица Дуйсенбаева
Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Улица Дуйсенбаева в Нур-Султане будет перекрыта до 18 июля по причине дорожно-строительных работ, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Дуйсенбаева на участке от улицы Аспара до улицы Герцена", - сообщили в столичном акимате.

 
В этой связи с 8 по 18 июля планируется частичное перекрытие движения на данном участке.
 
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. 
 

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