В Нур-Султане до 10 мая перекроют перекресток проспекта Момышулы и улицы Токпанова

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Перекресток проспекта Момышулы и улицы Токпанова в Нур-Султане будет перекрыт с 29 апреля до 10 мая, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции столицы рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторов на дорогах города, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением работ по строительству магистрального коллектора ливневой канализации на участке от улицы Дауылпаз до улицы Елим-ай с 29 апреля по 10 мая будет перекрыто движение по проспекту Б. Момышулы на пересечении с улицей А. Токпанова в обе стороны. Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Скорость на подходах к данному участку ограничена до 40 километров в час.

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