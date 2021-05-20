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В Нур-Султане две улицы частично перекроют до 7 июня

19.05.2021 8911
В Нур-Султане две улицы частично перекроют до 7 июня
Фото из открытых ичтоников
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП Нур-Султана начали работы по текущему ремонту дорожного полотна улиц Аркарлы и Ойыл, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ремонтными работами с 19 мая по 7 июня будет полностью перекрыто движение для транспорта по улице Аркарлы на участке от улицы Чехоева до улицы Коксенгир, а также по улице Ойыл на участке от улицы Аркарлы до разворотной площадки для общественного транспорта, сообщает официальный сайт городского акимата.
 
Жителей города и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. 
 

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