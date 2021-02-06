В Нур-Султане и 11 областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Мангистауской, Жамбылской, Северо-, Восточно-, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Акмолинской областей, а также Шымкента и Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 февраля в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Днем местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

6-9 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. 8-9 февраля местами ожидается низовая метель. 7-9 февраля местами ожидается гололед. Днем 6, сутки 7-9 февраля прогнозируется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, 7-8 февраля порывы 23-28 метров в секунду.

6 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 7-8 февраля в регионе ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем 7 февраля временами порывы 30 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от 2 мороза - 3 тепла до 10-18 мороза.

6 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, местами 15-20 метров в секунду.

6 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

6 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 6 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 17-22 метра в секунду.

6 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

6 февраля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду, днем в Жарминском районе порывы 23-28 метров в секунду.

6 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Нур-Султане 6 февраля гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

6 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, утром и днем ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Шымкенте днем 6 февраля ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" сообщил о резком изменении погоды в РК с 6 по 8 февраля.

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