В Нур-Султане и пяти областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 27 апреля ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

27 апреля в Актюбинской области ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

27 апреля в Атырауской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

27 апреля в Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается гроза.

Днем 27 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части дождь. Местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 29 апреля в Жамбылской области местами ожидается гроза. 27-29 апреля местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 27-29 апреля. В Казахстане сначала резко потеплеет, а затем снова похолодает.

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