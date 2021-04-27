В Казахстане сначала резко потеплеет, а затем снова похолодает

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 27-29 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале периода с Атлантическим циклоном на территории республики ожидается повышение температуры воздуха до 15-26 градусов тепла, в южной части Казахстана - до 28-36 тепла. В конце периода, с отрогом Северо-Западного антициклона, на большей части Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, ночью на севере страны до 3 мороза-5 тепла, днем до 8-15 тепла", - говорится в сообщении синоптиков.

В южных регионах республики днем температура воздуха снизится до 20-28 градусов тепла. Пройдут дожди, в южных регионах - с грозами. В северных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможно выпадение града и шквалистый ветер.

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