В Нур-Султане идет подготовка к поэтапному смягчению карантина

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Сегодня состоялось дистанционное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя акима Нур-Султана Бахтияра Макена, в ходе которого обсудили вопросы по подготовке к ослаблению карантина, передает Kazakhstan Today.

Заместитель акима города поручил во избежание роста заболеваемости провести разъяснительную работу с руководством торговых центров, торговых домов и бизнес-центров о необходимости соблюдения карантинных мер в период открытия, разработать регламент получения разрешения на функционирование деятельности в период карантина, организовать консультативную помощь предпринимателям.

Как поручил глава государства, снижение роста заболеваемости, проведение активной разъяснительной работы среди населения, соблюдение карантинных и профилактических мер являются приоритетной задачей нашей работы. Ожидается поэтапное снятие ограничений", - рассказал Макен, подчеркнув, что возобновление работы предприятий и учреждений не означает возвращения к докоронавирусному образу жизни.

Сохраняются требования к обязательному ношению масок, соблюдению социальной дистанции и повышенные требования к гигиене.

Все учреждения, обслуживающие население, в частности ЦОНы, банки, сервисные центры, должны установить отметки социальной дистанции. При возобновлении деятельности субъектов необходимо усилить противопожарную работу и обеспечить пожарную безопасность. Степень ответственности за нарушение требований должна быть выше. Поэтому департаменту контроля качества и безопасности товаров совместно с районными акиматами необходимо провести адресную разъяснительную работу с руководителями всех субъектов предпринимательства", - сказал замакима.

Кроме того, управлению охраны окружающей среды и природопользования поручено в выходные дни провести масштабные дезинфекционные работы в общественных местах. Департаменту полиции рекомендовано продолжить рейдовые мероприятия в местах массового скопления людей по соблюдению мер безопасности, в том числе ношению масок, соблюдению социальной дистанции, сообщает пресс-служба столичного акимата.

Кроме того, в ходе заседания руководитель аналитической и мониторинговой группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при акимате столицы Чингиз Куатбеков доложил об исполнении протокольных поручений.

С 5 по 27 июля мобильными мониторинговыми группами проведен обход 658 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения требований санитарных норм, нарушения выявлены у 364 субъектов. Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг за нарушение режима работы в период карантинных мер составлено 63 административных материала", - сообщил Куатбеков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства