В Нур-Султане из-за погоды рекомендуют сократить рабочий день

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В столице рекомендуют отменить занятия в вузах и сократить рабочий день в связи с погодными условиями, передает Kazakhstan Today.

В связи с резким ухудшением погоды в столице ДЧС Нур-Султана настоятельно рекомендует отменить занятия для студентов вузов. Работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27 января.

Воздержаться от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту. Воздержаться от посещения дошкольных организаций. При этом детсады работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям и гостям столицы рекомендуется:

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях и не выезжать за пределы города;

- на улице стараться держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов;

- отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

Также сообщили, что трассы по всем направлениям для всех видов автотранспорта закрыты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.

По данным РГП "Казгидромет" в столице объявлено штормовое предупреждение. 27 января ожидается снег, метель. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

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