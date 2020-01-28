В Нур-Султане из-за погоды рекомендуют сократить рабочий день

В связи с резким ухудшением погоды в столице ДЧС Нур-Султана настоятельно рекомендует отменить занятия для студентов вузов. Работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27 января.
Воздержаться от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту. Воздержаться от посещения дошкольных организаций. При этом детсады работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Жителям и гостям столицы рекомендуется:
- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях и не выезжать за пределы города;
- на улице стараться держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов;
- отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;
- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.
Также сообщили, что трассы по всем направлениям для всех видов автотранспорта закрыты.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.
По данным РГП "Казгидромет" в столице объявлено штормовое предупреждение. 27 января ожидается снег, метель. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства