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В Нур-Султане изменятся схемы движения нескольких маршрутов

23.10.2021, 10:37 126145
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Схема движения нескольких столичных маршрутов изменится. Об этом сообщила компания City Transportation Systems в Instagram, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Некоторые пассажирские маршруты изменят схемы движения в связи с работами по расширению железнодорожных путей.
 
С 25 по 28 октября на участке от транспортной развязки, расположенной на пересечении проспекта Кошкарбаева и проспекта Аль-Фараби до улицы Иманак (ЖМ "Железнодорожный") будут проводиться работы по расширению железнодорожных путей, в связи с чем будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств. Временно будет изменена схема движения маршрутов №№ 15, 15А, 22, 22А.
 
Маршрут №15А не будет заезжать в "Железнодорожный", будет курсировать только до Индустриального парка. Маршруты №№ 15, 22, 22А будут курсировать в "Железнодорожный" через объездную.
 
Напомним, в Нур-Султане временно перекроют участок транспортной развязки на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби, до улицы Иманак.
 

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Восьмилетнего школьника из Мангистауской области приняли в морскую Погранслужбу КНБ РК

24.10.2021, 14:45 32401
Восьмилетнего школьника из Мангистауской области приняли в морскую Погранслужбу КНБ РК
Фото: скриншот
АКТАУ. 24 ОКТЯБРЯ - Восьмилетнего школьника из Мангистауской области приняли в морскую Погранслужбу КНБ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Теперь Улан Тулеухан - новый неофициальный член команды пограничного корабля "Сардар" и уже успел стать отличником пограничной службы, сообщает телеканал "Хабар 24".
 

Мне очень нравятся моряки, море и корабли. Я уже хожу на корабле в третий раз. У меня есть друзья, которые тоже хотят стать моряками. Им нравится моя форма, спрашивают, что там, в море, происходит", - говорит юнга.

 
Медаль отличника пограничной службы мальчик получил за активное участие в жизни местного военно-патриотического клуба и заработал себе право быть на судне. Для матросов и командира корабля Улан стал и помощником, и другом, и талисманом. Родители увлечение сына поощряют и всячески поддерживают его, сообщает телеканал.
 

Очень горжусь своим сыном, его влечением к воинской службе, что он проявляет интерес, познаёт азы. Дети на него смотрят, тоже хотят надеть форму, встать в строй. Потому что это пример для подражания, дети уже с малых лет интересуются этой профессией", - говорит отец Улана, старший офицер управления департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области Ерсин Кайбуллин.

 
В будущем Улан хочет связать свою жизнь именно с Пограничной службой. Юнга знает: пограничники не только охраняют морские рубежи страны, но и борются с браконьерами, а значит, спасают обитателей Каспия.


 

В Нур-Султане и семи областях объявили штормовое предупреждение

23.10.2021, 20:27 171289
В Нур-Султане и семи областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 24 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 октября в Акмолинской области сохраняется ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
24 октября в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 24 октября в горных районах Туркестанской области ожидается восточный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 октября на юго-западе Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
24 октября на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на северо-западе, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 24 октября на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду.
 
24 октября на большей части Северо-Казахстанской области ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 

Информация о ремонте машин скорой за счет водителей не соответствует действительности - УОЗ Алматы

23.10.2021, 19:59 176986
АЛМАТЫ. 23 ОКТЯБРЯ - В управлении общественного здоровья прокомментировали ситуацию на Станции скорой медицинской помощи города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Информация о ремонте автомашин скорой помощи за счет водителей не соответствует действительности. Ремонт и обслуживание автомашин ведется подразделением авторемонтной мастерской ССМП. Так, в 2019 году произведена замена запасных частей на сумму более 142 миллионов тенге, в 2020 году - на 140 миллионов тенге, за 9 месяцев 2021 года - на 49 миллионов тенге. Кроме того, проведен капитальный ремонт, продлевающий срок использования автомобилей", - сообщили в управлении.

 
В ведомстве добавили, что расходы по запасных частям в 2021 году снизились в связи с получением 100 новых автомобилей в лизинг. Техническое обслуживание они проходят в сервисных центрах ТОО "Hyundai Trans Auto", ТОО "Вираж-Сервис Казахстан", ТОО "Lion autocenter Almaty".
 

Все бригады ССМП укомплектованы в соответствии с установленным нормативом. Текучести кадров не наблюдается. Численность работников, согласно штатному расписанию, составляет 3583 единицы. В том числе, врачи 362 единицы, средний медицинский персонал (фельдшеры) 1899 единиц, санитары - 220 единиц, водители - 922 единицы, прочий персонал 180 единиц. Сокращение по сравнению с 2019 годом на 265 ставок проведено за счет оптимизации административно-управленческого и прочего персонала в связи с исключением функции по обслуживанию других субъектов здравоохранения", - сообщили в горздраве.

 
На 2021 год НАО "Фонд социального медицинского страхования" с ССМП заключен договор на сумму 7,4 миллиарда тенге. В соответствии с указом президента РК от 19 июня 2019 года заработная плата врачей ССМП повышена на 30%, среднего медицинского персонала - на 20%. Задержек по выплате заработной платы нет.
 
По всем обращениям работников ССМП были проведены соответствующие проверки. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения и акимата Алматы, который провел тщательное разбирательство. 21 октября 2021 года вице-министр здравоохранения Асем Нусупова и заместитель председателя правления ФСМС встретились с коллективом и на месте ознакомились с ситуацией в ССМП.
 

Управлением общественного здоровья Алматы проводится объективный анализ ситуации, по результатам которого будут внесены предложения по улучшению деятельности и морально-психологического климата в ССМП. Кроме того, все вышеперечисленные доводы были проверены Комиссией партийного контроля Алматинского городского филиала партии "Нур Отан", а также инспектором труда управления социального благосостояния и не нашли своего подтверждения", - сообщили в ведомстве.

 
В горздраве добавили, что давления со стороны руководства управления или других госорганов на сотрудников ССМП не оказывается и не оказывалось. Из подписавших коллективное обращение 77 человек 65 добровольно отказались от подписей, так как не были ознакомлены с текстом обращения. Обращение директора ССМП в правоохранительные органы является его гражданским правом, так как доводы о неправомерности его назначения на должность не соответствуют действительности.
 

Касательно аттестации, поясняем следующее. Между администрацией ССМП и двумя профсоюзными организациями 13 мая 2020 года зарегистрирован и утвержден трехсторонний Коллективный договор, действующий до 25 февраля 2023 года. В соответствии с ним и Положением об аттестации, работники ССМП проходят аттестацию один раз в течение года. 6 сентября 2021 года была проведена аттестация водительского состава (877 человек), при этом 88 водителей направлены на переаттестацию с 6 октября. В настоящее время переаттестация еще не завершена", - сообщили в управлении.

 
В ведомстве с сожалением констатировали, что публичные выступления работников ССМП (водителей Е.К. и Ш.А., фельдшера Т.Ж.) могут расцениваться как попытка дестабилизации обстановки в коллективе организации, которая может привести к ухудшению качества медицинского обслуживания населения Алматы. 
 

Кроме того, указанные лица являются нарушителями трудовой дисциплины, имеют действующие дисциплинарные взыскания, наложенные в соответствии с Трудовым законодательством", - добавили в горздраве.

 
Напомним, работники алматинской службы скорой медицинской помощи записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой защитить их права. В частности, сообщалось, что водители скорой помощи вынуждены ремонтировать машины за свой счет. Также авторы обращения указывали на текучесть кадров, уход опытных профессионалов и сокращение "ковидных" надбавок. При этом многочисленные обращения в государственные органы остались безрезультатными. Кроме того, авторы обращения сообщили, что из 80 подписантов заявлений в госорганы, две трети были вынуждены отказаться от своих слов под угрозой увольнения. Оставшиеся 24 человека опасались увольнения после внеочередной аттестации, в законности проведения которой они сомневаются.
 

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