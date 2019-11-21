Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане, Караганде, Костанае и Семее частично отменены занятия в школах, передает Kazakhstan Today.

По сообщению управления образования столицы, 20 ноября 2019 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются.

Отдел образования Караганды проинформировал, что занятия сегодня отменяются в 0-4 классах первой смены. Температура в городе составляет -24-26 градуса, ветер 2-3 метра в секунду.

В связи с морозом (-26 градусов) в сочетании с северным ветром (2 метра в секунду) отдел образования акимата Костаная сообщил о том, что занятия в школах города для учащихся 0-7 классов первой смены отменяются, пишет ng.kz

По информации управления образования Восточно-Казахстанской области, сегодня отменены занятия: в школах Семея (-23 градуса, ветер 4 метра в секунду) - с 1 по 4 классы первой смены; Бескарагайского района (-25 градусов, ветер 5 метров в секунду) - с 1 по 11 классы первой смены; Бородулихинского района (-27 градусов) - с 1 по 9 классы. Об этом сообщается на сайте ДЧС региона.

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