В Нур-Султане обнаружили трупы 28 лошадей

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - На объездной трассе Нур-Султан - Кокшетау обнаружены трупы 28 лошадей, передает Kazakhstan Today.

17 сентября, около 10.15, в дежурную часть Центра оперативного управления департамента полиции города Нур-Султана поступило сообщение от очевидца, что на объездной трассе Нур-Султан - Кокшетау обнаружены трупы 28 лошадей", - сообщили в департаменте полиции города.

Тела животных находились на расстоянии около 200 метров от дороги.

"Департаментом полиции проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время сотрудниками полиции установлено, что трупы лошадей выгрузили из грузовой автомашины. Предварительной причиной смерти животных явилась нехватка воздуха в закрытой автомашине. Инспекторами ветеринарной службы, также прибывшими на место нахождения трупов животных, с каждого трупа лошади были взяты образцы ткани для проведения исследования на наличие заболеваний. В настоящее время трупы животных транспортированы сотрудниками ТОО "ВетСервис" на территорию ГКП на ПХВ "ЭкоПолигон", где и были кремированы", - проинформировали в ведомстве.

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