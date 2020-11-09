В Нур-Султане откроют новый сервис-центр для подключения газа

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 9 ноября состоится открытие нового сервисного центра АО "КазТрансГаз Аймак", передает Kazakhstan Today.

В сервисном центре АО "КазТрансГаз Аймак" можно будет получать техусловия на газоснабжение, а также там будут принимать заявки на подключение потребителей. В данный центр могут обратиться жители жилых массивов Коктал-1, 2; Железнодорожный, Промышленный, часть Агрогородка, сообщили в городском акимате.

Центр находится в бизнес-центре "Парасат" на проспекте Республики, 24. Он будет работать с 09.00 до 18.30, перерыв - с 13.00 до 14.30.

В столице продолжаются работы по строительству внутриквартальных сетей газоснабжения в жилых массивах. Процесс газификации разделен на три этапа, поэтапно будут подключены все жилые массивы. Газификация позволит не только улучшить экологию и благоприятно скажется на здоровье жителей, но и значительно облегчит условия жизни жителей частного сектора.

Кроме того, цена за один кубический метр газа была снижена с 45 тенге до 34,6 тенге.

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