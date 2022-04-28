В Нур-Султане открылась выставка памяти казахстанских женщин - участниц Великой Отечественной войны

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В канун 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил совместно с Атырауским областным историко-краеведческим музеем проводится выездная выставка "Есімі аңызға айналған қазақтың батыр қызы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Она посвящена 100-летию со дня рождения Халы? ?а?арманы, летчицы Хиуаз Доспановой, сообщает пресс-служба Минобороны.
В торжественном открытии выставки приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Нуркасым Ажитайулы, ветеран Вооруженных сил генерал-майор авиации Алсай Жуманов, единственная в Казахстане женщин летчик-истребитель старший лейтенант Ардана Ботай, ученики военно-патриотических классов столичных школ, военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны.
Хиуаз Доспанова - яркий пример патриотизма и любви к Родине. Я выбрала профессию военного летчика, вдохновившись примером мужества и бесстрашия нашей соотечественницы", - рассказала старший лейтенант Ардана Ботай.
Среди экспонатов представлены личные вещи, архивные фотографии, документы Хиуаз Доспановой, а также героев Советского Союза Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и других участниц Великой Отечественной войны.
Следует отметить, что казахстанские женщины в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в победу над врагом как на полях сражений, так и в тылу, заменив ушедших на фронт мужчин.
Напомним, власти Казахстана решили не проводить военный парад 9 Мая. Об этом 12 апреля сообщили в Минобороны РК. В ведомстве уточнили, что в День Победы в Великой Отечественной войне запланирован ряд мероприятий. В частности, торжества в честь ветеранов трагических событий. Запланировано проведение 46 мероприятий, среди которых уроки мужества, дни открытых дверей и праздничные концерты.
В столице Казахстана фейерверк по случаю празднования Дня Победы не запланирован. По информации пресс-службы столичного акимата, на майские праздники запланирован ряд мероприятий: церемония возложения "Гирлянды славы"; возложение цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны; концерт-спектакль "Майдан хаттары"; концерт "По дорогам войны"; цирковая программа, посвященная Дню Победы.