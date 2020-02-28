Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане отменены занятия в школах для учащихся первой смены, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в столичном управлении образования, 27 февраля в связи с ухудшением погодных условий отменяются занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Нур-Султане ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

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