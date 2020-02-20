В Нур-Султане отменены занятия в школах и колледжах.

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане отменены занятия для первой смены в школах и колледжах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении образования Нур-Султана, 19 февраля 2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в столице ожидаются временами снег, метель и юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, порывы могут достигать 23 метров в секунду.





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