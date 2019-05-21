В Нур-Султане ожидаются заморозки

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской области и Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Ночью 21-22 мая в Акмолинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), заморозки 1-6 градусов. Местами ожидается туман. 21 мая днем местами ожидаются гроза, град, ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ночью 21-22 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. 22 мая ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%, говорится в сообщении синоптиков.

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