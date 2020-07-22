В Нур-Султане перекроют две улицы

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Улицы Арнасай и Новый Аэропорт в Нур-Султане частично перекроют до 10 августа, передает Kazakhstan Today.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В рамках среднего ремонта планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Арнасай на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Новый Аэропорт. Аналогичные работы будут проводиться по улице Новый Аэропорт на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Арнасай.

С 21 июля по 10 августа планируется частичное перекрытие движения.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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