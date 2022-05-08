В Нур-Султане перекроют две улицы

Фото: mitropolia.kz

АЛМАТЫ. 7 МАЯ - Ситуацию с памятником Александру Невскому прокомментировал руководитель пресс-службы Алматинской епархии протоиерей Евгений Иванов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам руководителя пресс-службы Алматинской епархии, в данный момент митрополит Александр находится в Москве. Он участвует в хиротонии новых епископов, и по прибытии в Алматы митрополита Александра состоится его общение с членами комиссии по охране памятников истории и культуры города Алматы.

Все вопросы, все недоумения, думаю, буду разрешены, и в конечном итоге памятник будет установлен", - говорит протоиерей Евгений Иванов.

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Он также обратил внимание на то, что в комментарии, который дал член комиссии, некоторые моменты, на его взгляд, кажутся странными.

При чем тут государство и религия? Дело в том, что этот памятник не на государственные деньги. Ни одного тенге, ни одного тиына государственных денег на этот памятник не пошло. Этот памятник за счет исключительно средств благотворителей и наших прихожан, наших верующих. Памятник предполагается устанавливать не где-то на городской площади, не где-то в сквере или на улице городской, а на церковной территории, рядом с храмом, посвященным Александру Невскому", - заявил Евгений Иванов.

mitropolia.kz

Руководитель пресс-службы Алматинской епархии также отметил, что ставить памятники, скульптурные изображения рядом с одноименными храмами - это достаточно старинная традиция.

Это нормально, когда рядом с храмом воздвигается бюст, монумент, барельеф", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам протоиерея, установка памятника приурочена к Съезду лидеров мировых и традиционных религий и визиту патриарха Кирилла в Алматы.

mitropolia.kz

Он также отметил, что "памятник Александру Невскому не будет оскорблять чьих-то чувств, кому-то мешать".

Он встанет рядом с одноименным храмом. Памятник не грандиозный, не огромный, его не будет видно за тысячу километров. При этом сами члены комиссии памятника не видели. Они видели какие-то эскизы и не более того, поэтому их заявление, что памятник некрасив, не пропорционален или еще что-то… Это не соответствует действительности", - сообщил протоиерей Евгений Иванов.

Он также подчеркнул, что создатель памятника (Салават Щербаков. - Прим. ред.), это человек "с большим именем", народный художник РФ.

Салават Щербаков/oms.ru

Он начинал трудиться еще в годы, когда существовал Советский Союз, и он знает традиции, например которые существовали в советских республиках в отношении монументальной скульптуры, поэтому мы надеемся, что в конце концов ситуация разрешится положительно и члены комиссии, внимательно изучив вопрос, придут к другому заключению", - сказал Евгений Иванов.

Кроме того, он сообщил, что Александр Невский к городу Алматы имеет непосредственное отношение.

По историческим свидетельствам, он совершал путешествие в столицу Монгольской империи Каракорум, и путь его в ставку великого хана пролегал по территории города Алматы (…) Поэтому он здесь бывал, он здесь останавливался", - проинформировал руководитель пресс-службы Алматинской епархии.

Он также отметил, что, по словам известного историка Льва Гумилева, дружеские отношения князя Александра с золотоордынскими правителями - Батыем и Берке положили начало синтезу восточнославянской и монголо-татарской культуры.

Он своими дипломатическими решениями внес неоценимый вклад в формирование уникальной модели межрелигиозного и межнационального мира и согласия на евразийском пространстве. Его идеи, которые он тогда исповедовал и проповедовал, они созвучны идеям нашего современного Казахстана. Мы же знаем, как в своих выступлениях глава государства многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорит, продолжает говорить об укреплении духовных и культурных традиций Великой степи", - подчеркнул Евгений Иванов.

По его словам, памятник будет дополнительно подчеркивать добрые, братские отношения между Казахстаном и Россией, которое существуют ни одно десятилетие.

Его памятник рядом с храмом, на церковной территории. Никому он не помешает, будет стоять, дополнительно украшать наш замечательный город и свидетельствовать о прекрасных идеях межконфессиональных отношений, дружеских межнациональных отношений (…) Это, наоборот, сейчас необходимо подчеркивать, что наше спасение от этой сложнейшей геополитической обстановки, которая накаляется, наше спасение, имею в виду Казахстана, в сохранении межнационального мира, межконфессионального согласия, одним из ярких символов которого является в том числе и Александр Невский", - добавил руководитель пресс-службы Алматинской епархии.

Напомним, что на сайте митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане появилась информация о том, что "народный художник России С.А. Щербаков представил митрополиту Александру новосозданный памятник князю Александру Невскому для Алма-Аты".

Салават Александрович представил владыке митрополиту новосозданный памятник благоверному великому князю Александру Невскому, который будет установлен на территории Александро-Невского собора в Алма-Ате", - говорится в сообщении.

По данным wikipedia.org , Салават Щербаков - советский и российский скульптор, педагог, профессор. Академик РАХ (2012; член-корреспондент 1995). Народный художник РФ (2011). Член Союза художников СССР с 1980 года. Автор более 40 монументальных композиций. Скульптор работает в жанре монументальной и станковой скульптуры классического реалистичного стиля. Архитектурно-художественная мастерская С.А. Щербакова занимается разработкой архитектурных проектов, художественным проектированием, созданием монументальной скульптуры, ансамблей памятников, разработкой архитектурно-планировочных решений реконструкции городской среды, проектированием и созданием интерьеров.

памятник князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Скульпторы С. Щербаков и И. Воскресенский / gazeta.ru

Монументальные работы Салавата Щербакова в Москве многочисленны: 17-метровый памятник князю Владимиру на Боровицкой площади (2016), памятники конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову (2017), патриарху Гермогену (2013), шестнадцати патриархам, генеральному конструктору космических систем С.П. Королеву (2008); инженеру и архитектору В.Г. Шухову на Сретенском бульваре (2008); монумент "В борьбе против фашизма мы были вместе" (совместно с А.Н. Ковальчуком), изображающий водружение Знамени Победы над рейхстагом и установленный на Поклонной горе (2010); первому министру путей сообщения П.П. Мельникову на Комсомольской площади и оформление сквера на Комсомольской площади (2003); реконструкция Аллеи воинской славы на Поклонной горе и монумент Воинам стран - участниц антигитлеровской коалиции (2005); воинам-интернационалистам на Поклонной горе (2004); легендарной советской летчице В.С. Гризодубовой (2000) на Кутузовском проспекте; жертвам теракта у гостиницы "Националь" (2005); скульптурное оформление Южного речного вокзала, парка имени 50-летия Октября и Терлецкого парка; композиция "100-летие Московской окружной железной дороги" на станции Лихоборы; А.П. Чехову в Люблине, на пересечении улиц Армавирской и Таганрогской (2014); Василию Васильковскому - полковому священнику 19-го Егерского полка, удостоенному ордена Георгия Победоносца за мужество в бою во время Отечественной войны 1812 года (Малоярославец, Калужская область, 2014).

Памятники конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову в Москве. Скульптор - Салават Щербаков / wikipedia.org

Наиболее значительными скульптурными работами Салавата Щербакова за пределами Москвы являются: Монумент победы Красной армии над фашистской Германией в Нетании (2012), памятник Гейдару Алиеву в Баку (Азербайджан, 2005), аллея Героев Советского Союза в Горно-Алтайске (3 бюста Героев), памятный знак, посвященный открытию Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (2004), памятник Ф.А. фон Герстнеру в Санкт-Петербурге (2007), памятник принцессе Баденской Луизе (впоследствии - русской императрице Елизавете Алексеевне) в Баден-Бадене (Германия, 2008), памятник Героям Первой мировой войны в Калининграде (2014).

Памятник Героям Первой мировой войны в Калининграде. Скульптор - Салават Щербаков / wikipedia.org

К числу мемориальных и станковых работ Салавата Щербакова относятся памятники народному артисту СССР Иннокентию Смоктуновскому, К.С. Станиславскому, генералу А.И. Лебедю, народному артисту РСФСР, директору Театра эстрады Борису Брунову - все они установлены на Новодевичьем кладбище. Малые скульптурные работы С.А. Щербакова: бюст архитектора К.А. Тона в музее Храма Христа Спасителя, скульптурный портрет актрисы Веры Глаголевой; мемориальные доски патриарху Московскому и всея Руси Алексию I[10], заслуженной артистке РСФСР Лидии Руслановой, народным артистам СССР Е.П. Леонову, И.С. Козловскому, И.В. Ильинскому, И.А. Моисееву, министру транспортного строительства СССР Е.Ф. Кожевникову, министру общего машиностроения СССР С.А. Афанасьеву, заслуженному тренеру СССР, создателю борьбы самбо А.А. Харлампиеву, министру внешней торговли Н.С. Патоличеву, военачальнику и военному историку генерал-полковнику Л.М. Сандалову и многим другим выдающимся личностям.

Архитектурные работы мастерской С.А. Щербакова: проект интерьеров Мемориального музея космонавтики в Москве; проект памятных стел в городах, которым присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы"; проекты и художественные решения интерьеров различных объектов: коттеджа "Москва" государственного комплекса "Дворец конгрессов" в Стрельне; культурно-делового центра "Дом Москвы" в Минске; Московского городского университета управления правительства Москвы; крупнейшего в Европе Центра восстановительной медицины и реабилитации департамента здравоохранения города Москвы; а также проекты интерьеров офисных зданий и разработки интерьеров ряда частных резиденций.

Однако, по данным СМИ, информацию опровергли в городской комиссии по охране памятников.

Первый вопрос тогда возник: какое отношение к религии имеет государство? Почему в Алматы должны ставить памятник? Также я не скажу, что это шедевр, уровень низкий. Там нарушения пропорций памятника есть. Комиссия совместно решила, что такой памятник нельзя ставить. Какое отношение он к нам имеет? Памятники обычно ставят выдающимся деятелям, которые трудились здесь. Мы же не ставим здесь памятники каким-то духовным деятелям. Если комиссия решила, значит, ставить не будут", - цитирует informburo.kz члена комиссии Сайрана Фазылова.

Сайран Фазылов, согласно биографической справке, размещенной на сайте wikipedia.org , родился 6 декабря 1948 года в селе Алисколь Затобольского района Костанайской области. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина (1972 год), архитектор. Кандидат экономических наук (2003 год). Тема кандидатской диссертации: "Формирование градостроительных сетей в экономике Казахстана". Профессор КазГАСА (с 1998 года), Международной академии архитектуры (Москва, с 2003 года). Действительный член Международной академии информатизации (с 2001 года).

С 2004 года - главный архитектор корпорации "Куат", директор института "Куат-Проект". С 2006 года - директор ТОО "Арказ Инжиниринг". С 2008 года - начальник управления архитектуры и градостроительства города Алматы, главный архитектор. Вице-президент Союза дизайнеров Казахстана, вице-президент Союза градостроителей Казахстана.