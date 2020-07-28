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В Нур-Султане перекроют мост и несколько дорог

27.07.2020, 09:09 5914
В Нур-Султане перекроют мост и несколько дорог
Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Ряд улиц и мост частично перекроют в связи с ремонтом дорог, передает Kazakhstan Today.
 
В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ с 26 июля по 1 августа по улице Амман на участке от улицы Шарля де Голля до улицы Ташенова, улице Шарля де Голля на участке от улицы Амман до улицы Токпанова, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 
 
Также дорожные работы проводятся по улице Дуйсенбаева на участке от улицы Аспара до улицы Герцена. 
 

В этой связи с 26 по 30 июля планируется частичное перекрытие движения на данном участке", - сообщили в столичном акимате.

 
Кроме того, планируется проведение дорожно-строительных работ по мостовому сооружению М2 (улица Амман - проспект Мангилик Ел) на участке от улицы Шарля де Голля до улицы Сарайшик. 
 
В этой связи с 26 по 31 июля текущего года планируется частичное перекрытие движения. 

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

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