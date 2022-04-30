В Нур-Султане перекроют участок проспекта Кабанбай батыра

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана предупреждает о начале среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 29 апреля по 2 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до ул. Сарайшык.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.