В Нур-Султане перекроют участок улицы Мамбетова

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана" совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана ведут дорожно-строительные работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По улице Мамбетова на участке от улицы Гумар Караш до улицы Кенесары ведутся работы по ремонту дорожного полотна. В этой связи с 15.00 5 мая до 07.00 6 мая полностью перекрыто движение для автотранспортных средств, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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