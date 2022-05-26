В Нур-Султане перекрыли участок Северной объездной дороги

Фото: акимат города Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В связи с проведением ремонтных работ на участке Северо-Западной объездной дороги города движение автомашин временно перекрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водителям транзитного и грузового транспорта рекомендуют руководствоваться информационными щитами, указывающими разрешенные направления через участок большой кольцевой объездной дороги, сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

Для исключения аварийных ситуаций и образования заторов на дорогах жилого массива "Ондирис" ограничено движение грузового транспорта посредством установки АПК "Сергек".

Полицейские напоминают, что двухполосные дороги не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию грузовым транспортом.

Жилой массив "Ондирис", население которого составляет более 32 тысяч человек, не является промышленной зоной. Ввиду большого количества транзитного транспорта местные жители не раз обращались по вопросам нарушения правил дорожной безопасности на территории массива.

Основной двухполосной дорогой, соединяющей с городом, является улица Малахова, на которой расположены три железнодорожных переезда республиканского значения, где уровень транспортной нагрузки превышает допустимые нормы.

Согласно требованиям раздела 3 приложения 1 к правилам дорожного движения действие дорожного знака 3.4 "Движение грузовым автомобилям запрещено" не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Также предусмотрено движение грузового транспорта для жизнеобеспечения данного жилого массива", - сообщили в ДП столицы.

Все эти меры являются временными, и после завершения ремонтных работ на объездной дороге организация дорожного движения будет вновь изменена.