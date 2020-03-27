В Нур-Султане планировался теракт

25 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султане задержан последователь деструктивного религиозного течения. Он подозревается в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (запрещена в Казахстане). В ходе следственных действий у него изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
В отношении указанного лица начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 (Приготовление к акту терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, 13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (Исламское государство, запрещена в Казахстане). Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыза мейрамы.
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