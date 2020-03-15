В Алматы на Наурыз планировался теракт - КНБ

13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (Исламское государство, запрещена в Казахстане). Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыза мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям УК РК "Акт терроризма" и "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму". Расследование продолжается.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства