Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские продавали информацию об умерших гражданах ритуальным службам. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель департамента превенции Агентства по противодействию коррупции Анар Жарова, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Нередки случаи, когда представители ритуальных компаний буквально сразу после трагического события появляются на пороге дома. Причем идет наглое навязывание своих услуг, несмотря на ситуацию, состояние родных и близких усопшего. У всех возникает вопрос: как эти люди узнали о случившемся?" - сказала Жарова.

Она проинформировала, что в результате проведенного расследования Антикоррупционная служба выявила в Нур-Султане факты передачи сотрудниками полиции за вознаграждение служебной информации о смерти граждан компаниям ритуальных услуг.

Уличенные в незаконных действиях полицейские были уволены. "Девять сотрудников дежурных частей управлений полиции районов Алматы и Сарыарка, в большинстве в звании майоров, были уволены со службы по отрицательным мотивам: за грубое нарушение служебной дисциплины, совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы", - уточнила руководитель департамента.

Также, по ее словам, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители уволенных полицейских.

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